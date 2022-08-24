«В таком наряде я бы замуж вышла»: Бузова в белоснежном мини-платье с кейпом щегольнула на съемках

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она вела шоу «Дом-2», где участники строят любовь. Сама блондинка построила успешную карьеру, а вот обрести счастье в личной жизни ей не удалось. Она пережила развод с Дмитрием Тарасовым и тяжелое расставание с Давой. Последний год звезда активно снимается в новых проектах.
Примечательно, что Ольга недавно приступила к съемкам кулинарного шоу, у которого обновился формат. Каждый день она демонстрирует новые образы. Артистка в этом году активно работала над фигурой, поэтому носит короткие мини-юбки и струящиеся брюки. Накануне Бузова даже примерила платье-рубашку цвета хаки.
А вот 24 августа она решила похвастаться очередным аутфитом. На съемках она предстала в белоснежном мини-платье с кейпом. Наряд с акцентом на талии дополнили нежно-розовые слингбэки. Она устроила дефиле, показав стройные ноги. Высокий пучок позволил ей открыть шею. Ольга заговорила о свадьбе на фоне слухов о романе с банкиром Иваном Семеновым.
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«A super girls don’t cry. Поймала себя только что на мысли, что в таком наряде я бы замуж вышла. Жаль нет достойных претендентов на эту роль (пока нет/ мысли в космос) поэтому иду так в кадр работать! Это получается у меня лучше», – рассказала звезда.
Поклонники пришли в восторг от такого наряда. Многие осыпали комплиментами артистку.
«Замужем делать нечего, живи и наслаждайся!», «Это десяточка», «Очень красивый образ», «Ольга. ну вы красотка! Вы для меня прям эталон красоты», «Ножки хороши», — стали писать подписчики.