«В таком наряде я бы замуж вышла»: Бузова в белоснежном мини-платье с кейпом щегольнула на съемках

А вот 24 августа она решила похвастаться очередным аутфитом. На съемках она предстала в белоснежном мини-платье с кейпом. Наряд с акцентом на талии дополнили нежно-розовые слингбэки. Она устроила дефиле, показав стройные ноги. Высокий пучок позволил ей открыть шею. Ольга заговорила о свадьбе на фоне слухов о романе с банкиром Иваном Семеновым.

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