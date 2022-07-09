С дочками закупилась шоколадом: Бородина в костюме с шортами-бермудами предстала в супермаркете в Турции

Еще недавно Бородина делилась кадрами из Италии. Теперь она отдыхает в Турции с дочками: Марусей и Теоной. Телеведущая сняла виллу на побережье. Она с радостью проводит время пляже. С собой Ксения взяла костюмы, платья и множество обуви. Каждый день она хвастается новым луком.

И вот 9 июля ведущая телестройки покрасовалась в костюме с шортами-бермудами. Принтованный наряд дополнили сланцы и сумка-шоппер Dior. Примечательно, что она была без макияжа, а волосы присобрала в хвост.

Бородина сама села за руль автомобиля. Она свозила дочек в супермакет, где они накупили сладостей. Некоторые шоколадки в России больше не продают.