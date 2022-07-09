С дочками закупилась шоколадом: Бородина в костюме с шортами-бермудами предстала в супермаркете в Турции

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет ведет шоу «Дом-2» и не скрывает, что не только стала знаменита, но и заработала большие деньги.
Еще десять дет назад ей приходилось подрабатывать в клубах, но теперь она живет на широкую ногу. Брюнетка любит покупать дорогостоящие наряды и много путешествовать.
Еще недавно Бородина делилась кадрами из Италии. Теперь она отдыхает в Турции с дочками: Марусей и Теоной. Телеведущая сняла виллу на побережье. Она с радостью проводит время пляже. С собой Ксения взяла костюмы, платья и множество обуви. Каждый день она хвастается новым луком.
И вот 9 июля ведущая телестройки покрасовалась в костюме с шортами-бермудами. Принтованный наряд дополнили сланцы и сумка-шоппер Dior. Примечательно, что она была без макияжа, а волосы присобрала в хвост.
Бородина сама села за руль автомобиля. Она свозила дочек в супермакет, где они накупили сладостей. Некоторые шоколадки в России больше не продают.
К слову, с собой она взяла няню, так как вечера телеведущая предпочитает проводить без детей. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие осыпали ее комплиментами. Отметим, что также в Турции отдыхает Наталья Рудова.
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