Хит этого лета: Бородина в белом платье бэби-долл с принтом «мильфлер» отправилась на ужин в Бодруме

На этот раз Ксения решила отправится с дочками в Турцию. Уже несколько дней она отдыхает на побережье Бодруме. С собой телеведущая взяла шесть чемоданов с нарядами. Она предпочла провести время с подругами, поэтому взяла с собой няню, которая приглядывает за дочками.

Недавно Бородина щегольнула в шортах-бермудах. А вот для вечернего променада накануне она выбрала наряд, который стал хитом сезона.

Телеведущая отправилась на ужин в белом платье в стиле бэби-долл с принтом «мильфлер». Она подчеркнула свой бронзовый загар и стройные ноги.