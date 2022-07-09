Хит этого лета: Бородина в белом платье бэби-долл с принтом «мильфлер» отправилась на ужин в Бодруме

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно строит карьеру и смогла прославиться благодаря шоу «Дом-2». Примечательно, что звезда часто покупает наряды, а также недвижимость.
После развода с Курбаном Омаровым она предпочитает не сидеть дома. Только за последние месяцы звезда путешествовала больше трех раз.
На этот раз Ксения решила отправится с дочками в Турцию. Уже несколько дней она отдыхает на побережье Бодруме. С собой телеведущая взяла шесть чемоданов с нарядами. Она предпочла провести время с подругами, поэтому взяла с собой няню, которая приглядывает за дочками.
Недавно Бородина щегольнула в шортах-бермудах. А вот для вечернего променада накануне она выбрала наряд, который стал хитом сезона.
Телеведущая отправилась на ужин в белом платье в стиле бэби-долл с принтом «мильфлер». Она подчеркнула свой бронзовый загар и стройные ноги.
Примечательно, что Ксения позировала про трек Анны Айсти, словно намекая, что хочет утереть нос бывшему мужу. Она отправилась на ужин в ресторан на побережье. Омаров в последнее время часто окружен девушками.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие ее осыпали комплиментами. «Платье у вас супер», «Как вы классно выглядите», «Какой невероятный вид!», «Тащусь от вашего образа», «Ну до чего вы классная», — прокомментировали пост подписчики.