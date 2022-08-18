С акцентом на ножки: Алсу в мини-платье мятного цвета предстала на лодке под ночным небом

Алсу уже много лет выступает на сцене. Ее знают несколько поколений людей. Певица прославилась своими хитами «Зимний сон» и «Иногда».

И хоть теперь она жена бизнесмена Яна Абрамова, а также является мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля, артистка продолжает выступать, следит за трендами и появляется на вечеринках.