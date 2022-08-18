С акцентом на ножки: Алсу в мини-платье мятного цвета предстала на лодке под ночным небом

Алсу уже много лет выступает на сцене. Ее знают несколько поколений людей. Певица прославилась своими хитами «Зимний сон» и «Иногда».
И хоть теперь она жена бизнесмена Яна Абрамова, а также является мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля, артистка продолжает выступать, следит за трендами и появляется на вечеринках.
Недавно Алсу провела отпуск в Турции. Она делилась кадрами, на которых позировала в платье оверсайз. Поклонники даже заподозрили ее в беременности. Но она вернулась в Россию и недавно отдохнула в Санкт-Петербурге со старшей дочкой Сафиной. Артистка отметилась в мини-шортах и майке. Она похвасталась стройной фигурой.
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На этот раз Алсу насладилась речной прогулкой. Она прокатилась на лодке под открытым ночным небом. При этом певица была в мини-платье на пуговицах мятного цвета. Наряд подчеркнул ее талию и стройные загорелые ноги. Артистка грациозно сидела в лодке. Она наложила на видео ремикс песни и предложила оценить ее работу.
«Magic moments in Saint-Petersburg. P.S как вам эта песня? Судьба ее релиза будет зависеть от вашей реакции», — сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Как всегда шикарно», «Вы вообще не стареете», «Какая красивая», «Просто роскошное платье», «Ждет трек», «Это ваша песня», — стали писать фанаты.