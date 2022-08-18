В молодежном стиле: Алсу в остромодных джинсах скинни и майке подчеркнула фигуру на фоне слухов о беременности

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась на всю страну еще в юном возрасте. Певица не скрывает, что ее хиты до сих пор играют на радио. Она сама почти не изменилась. Артистка сохранила стройную фигуру, хотя стала мамой троих детей. В 39 лет она следит за модой, посещает светские рауты и воспитывает наследников.
Этим летом Алсу выступала на концертах для выпускников. А потом она отправилась в отпуск в Турцию, где часто носила платья оверсайз. Артистку даже заподозрили в беременности.
Однако она посмеялась над домыслами. Ранее певица признавалась, что любит покушать. Недавно она вернулась в Москву и отметила день рождения сна Рафаэля. А вот выходные звезда провела в Санкт-Петербурге.
Алсу поклонники часто видят в вечерних платьях, но на этот раз певица отметилась в мини-шортах, а также в длинной юбке из денима. На речной прогулке в комфортабельной лодке артистка предстала в белой майке и остромодных джинсах скинни. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Звезда развеяла слухи о беременности.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Компанию Алсу составила старшая дочка Сафина. Ей скоро исполнится 16 лет. Девушка уже переросла маму. Поклонники восхитились тем, как она выросла. Также многие поразились тому, в какой форме находится певица.
«Какая милая дочка! Такая солнечная», «Классные такие», «Алсу, вы стройняшка», «Поражаете своей красотой», «Как приятно видеть природную красоту», — стали писать подписчики.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды