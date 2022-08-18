В молодежном стиле: Алсу в остромодных джинсах скинни и майке подчеркнула фигуру на фоне слухов о беременности

Этим летом Алсу выступала на концертах для выпускников. А потом она отправилась в отпуск в Турцию, где часто носила платья оверсайз. Артистку даже заподозрили в беременности.

Однако она посмеялась над домыслами. Ранее певица признавалась, что любит покушать. Недавно она вернулась в Москву и отметила день рождения сна Рафаэля. А вот выходные звезда провела в Санкт-Петербурге.