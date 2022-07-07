Рубль толкнули в пропасть: спрогнозирован неожиданный курс доллара к концу июля

Начиная с 4 июля, российская валюта просела на 22%, из-за чего стоимость доллара подскочила с 55 до 63 рублей. Аналитик в сфере финансов Владислав Антонов уверяет, что это далеко не предел, и уже к концу месяца россияне увидят практически равный курс доллара и евро.

Эксперт отмечает, что доллар уверенно движется в диапазон 70-80 рублей и если рубль продолжит ослабевать, то валюта достигнет отметки в 70 рублей уже к концу июля, евро — 72-73 рубля.

«При повышении курса доллара до 62 рублей появились признаки к развороту. Мы не знаем, как Минфину удается ослаблять рубль, поэтому неизвестно, насколько устойчив текущий отскок от уровня 50 рублей за доллар», — цитирует аналитика ПРАЙМ.

Как объяснили экономисты, на рубль действовало несколько факторов в последние месяцы. В их числе налоговый период, Центробанк и туристический сезон.

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Напомним, что ранее сообщалось, что с 4 июля у пенсионеров начнут списывать до 2 тысяч рублей. А с 5 июля пенсионерам станет доступна новая льгота.

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