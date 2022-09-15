Розовый монохром: Федорова вслед за Орбакайте предстала в шелковом платье-сорочке и жакете оверсайз

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» собрала звездных гостей на премии журнала Moda Topical.
Оксана Федорова

Оксана Федорова. Фото: Global Look Press

Оксана Федорова прославилась на всю страну 20 лет назад. Она тогда смогла победить в престижном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», но позже ее лишили короны. Однако для поклонников Оксана не только остается первой красавицей. До сих пор многие восхищаются ее внешностью и стилем. В свои 44 года она является мамой двоих детей.

Недавно Федорова побывала на Екатерининском балу. Она щегольнула в вечернем платье со шлейфом. Однако поклонники заподозрили ее в беременности из-за выпирающего живота. Сама светская львица не стала комментировать сплетни. А уже 14 сентября она снова появилась на публике, организовав премию журнала Moda Topical.

Так как Оксана является главный редактором журнала, что она была в центре внимания. На публике модель предстала в шелковом платье-сорочке розового цвета и жакете оверсайз оттенка Барби, который скрыл изъяны ее фигуры.

Туфли-лодочки в тон дополнили элегатный образ. Она общалась с гостями, танцевала и вручала награды, которые достались Нюше, Наталье Подольской, Ольге Серябкиной и другим звездным мамам.

Примечательно, что на днях в похожем образе отметилась Кристина Орбакайте. Она на встрече с поклонниками тож появилась в платье-сорочке и жакете розового цвета. К слову, монохромные образы не теряют актуальности. Ей удалось выбрать и модное сочетание и трендовый оттенок. Стилисты такие аутфит называют кукольными.

Оксана Федорова и Кристина Орбакайте. Фото: соцсети

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