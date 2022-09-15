Розовый монохром: Федорова вслед за Орбакайте предстала в шелковом платье-сорочке и жакете оверсайз

Так как Оксана является главный редактором журнала, что она была в центре внимания. На публике модель предстала в шелковом платье-сорочке розового цвета и жакете оверсайз оттенка Барби, который скрыл изъяны ее фигуры.

Туфли-лодочки в тон дополнили элегатный образ. Она общалась с гостями, танцевала и вручала награды, которые достались Нюше, Наталье Подольской, Ольге Серябкиной и другим звездным мамам.