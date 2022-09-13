Заметно округлилась: Оксана Федорова в платье со шлейфом не скрыла изменения в фигуре на Екатерининском балу

Она предстала в зале дворца в вечернем струящемся платье небесного цвета со шлейфом. Оксана сделала локоны и нежный макияж. Однако наряд подчеркнул ее фигуру, не скрыв выпирающий живот. Хотя еще недавно светская львица хвасталась стройностью. Поклонники стали подозревать ее в беременности.

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