Заметно округлилась: Оксана Федорова в платье со шлейфом не скрыла изменения в фигуре на Екатерининском балу

Оксана Федорова является известной телеведущей. Однако она прославилась, когда победила в конкурсах красоту и получила титул «Мисс Вселенная». Теперь Оксана посещает светские рауты, ведет концерты, а иногда и поет. На телевидении она теперь появляется реже. Свободное время звезда посвящает мужу офицеру ФСБ Андрею Бородину и детям.
Минувшим летом Федорова отдыхала в Сочи. Потом она свозила дочку Елизавету и сына Федора в Санкт-Петербург. Светская львица обычно облачается в женственные наряды. Ее можно увидеть как в платьях, так и костюмах. На днях она посетила Екатерининский бал в Царицыно. Оксана выбрала нежный лук для такого случая.
Она предстала в зале дворца в вечернем струящемся платье небесного цвета со шлейфом. Оксана сделала локоны и нежный макияж. Однако наряд подчеркнул ее фигуру, не скрыв выпирающий живот. Хотя еще недавно светская львица хвасталась стройностью. Поклонники стали подозревать ее в беременности.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Это невероятно красивое действо. В этот раз потанцевать не удалось, проводили лотерею, общались с гостями, любовались выступлениями. Спасибо за приглашение», – написала звезда.
А вот фанаты стали гадать, намерена ли 44-летняя знаменитость снова стать мамой. «Королева бала», «Какое красивое платье», «Я подумала, что беременная», «Оксана, вы опять располнели? Почему талия такая широкая?», «Зачем такое платье надевать, когда так торчит живот», «Талия необъятная», — стали писать подписчики.