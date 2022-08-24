«Достойный силуэт»: Федорова в платье со шлейфом модного металлического цвета появилась на публике

Оксана Федорова давно стала медийной личностью. Она не скрывает, что ее сделала известной индустрия красоты. Девушка из Пскова победила на конкурсе «Мисс Вселенная». Она покорила жюри. И спустя 20 лет Оксана продолжает демонстрировать стройность и моложавый вид. При этом она стала мамой двоих детей.
Этим летом Оксана ездила отдыхать с семьей в Сочи. Она зачастую демонстрирует лаконичные образы. Светская львица не скрывает, что ее часто зовут на красные дорожки. Она умело подбирает луки, которые подчеркивают достоинства фигуры. Федорова на днях приняла участие в праздничном концерте. Она стала ведущей, поэтому выбрала броский лук.
На публике Федорова предстала в силуэтном платье со шлейфом. Наряд металлического цвета с пайетками облегал ее фигуру. Лук визуально вытянул силуэт. Изюминкой образа стала открытая спина. На сцене Оксана даже станцевала. Образ восхитил пользователей Сети.
«На одном дыхании провели с Максимом шикарное мероприятие. Опера на воде в Новой Москве. Это было феерично. Классика, джаз, танго, музыка. Из этих ингредиентов складывается прекрасное настроение и любовь к искусству. Одним словом, от души и от сердца», — поделилась звезда.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Красивое царское платье. Металлические цвета сейчас в тренде, а игра золота, серебра и рубина превратила наряд в дорогое произведение искусства. Очень небанальный и при этом модный цвет.
Что касается силуэта, то в контексте вечерней моды неуместно говорить про тренд или антитренд, так как модели вечерних платьев являются классическими. Можно лишь отметить вульгарные или скучные сочетания.
В данном случае мы видим достойный силуэт. Во-первых, Оксана остановилась на облегающем варианте, который очень подошел ее фигуре. Во-вторых, выбирая две открытые зоны — грудь и спина — Федорова очень рисковала, так как модный закон гласит открывать лишь одну часть тела. Но благодаря целомудренной длине подола и рукава, получилось шикарно.
В целом перед нами выдержанный образ с интересной прической, вечернем макияжем, эффектным платьем и все это на красивой женщине. В общем здесь все сложилось идеально», — высказался эксперт.
Оксана Федорова и Максим Завидия. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro