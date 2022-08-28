Вытянулись за лето: Федорова в модных брюках карго отметилась на прогулке с дочкой и сыном от мужа-офицера

Оксана Федорова уже много лет является медийной личностью. Она стала знаменитой, когда победила в престижном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». И хоть с короной она ходила не долго, ей удалось стать телеведущей, а также певицей. Брюнетка частая гостья на светских раутах. В 44 года она по прежнему обладает стройной фигурой.
Этим летом Оксана отдыхала с семьей в Сочи. Она уже 11 лет счастлива в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. Он также является сотрудником администрации Президента РФ. У пары подрастают дети: 10-летний Федор и девятилетняя Елизавета. Дочка знаменитости занимается балетом.
А вот в конце августа Оксана приехала в Санкт-Петербург. Она решила несколько дней провести с детьми в культурной столице. Телеведущая отметилась как в коротких шортах, так и ультрамодных брюках карго, которые в тренде в этом сезоне. Федор и Елизавета вытянулись за летом. Они позировали с мамой у достопримечательностей.
Оксана Федорова с дочкой и сыном. Фото: соцсети звезды.
«Нам сверху видео все… Впервые на смотровой площадке Исаакиевского Собора. Столько лет жила в Санкт-Петербурге, и все никак не было возможности, но дети многое меняют», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие также отметили, что ее дети стали старшей. «Как выросла Лизонька», «Вы просто стройняшка», «Дети чудесные», «Такие большие уже! Сын копия папы», «Просто роскошно выглядите», «Оксана, какая вы стильная», — стали писать подписчики.