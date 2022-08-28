Вытянулись за лето: Федорова в модных брюках карго отметилась на прогулке с дочкой и сыном от мужа-офицера

А вот в конце августа Оксана приехала в Санкт-Петербург. Она решила несколько дней провести с детьми в культурной столице. Телеведущая отметилась как в коротких шортах, так и ультрамодных брюках карго, которые в тренде в этом сезоне. Федор и Елизавета вытянулись за летом. Они позировали с мамой у достопримечательностей.