Мгновенно стройнит: Муцениеце в белом платье на запах с узором покрасовалась на прогулке с дочкой Прилучного

Не так давно у Павла появилась новая возлюбленная Зепюр Брутян. Он с ней и с наследниками отдохнул на море. А вот Агата пока о личной жизни не говорит, но она стала чаще веселиться с друзьями и носить более женственные наряды.

30 июня Муцениеце впервые увидела дочку, которая вернулась с моря. Актриса решила сводить ее на интерактивную выставку. Девочка была в белом костюме с шортами-бермудами. У нее выпало несколько молочных зубов.

А вот Агата покрасовалась в романтичном белом платье на запах с цветочным принтом и босоножках желтого цвета. Такие наряды стройнят и скрывают живот, по словам стилистов.