Мгновенно стройнит: Муцениеце в белом платье на запах с узором покрасовалась на прогулке с дочкой Прилучного

Агата Муцениеце многим знакома благодаря роли в сериале «Закрытая школа». Также она играла в картинах «Тобол» и «Честный развод».
Поклонники также следят за ее личной жизнью. После развода с Павлом Прилучным ей было сложно начать жизнь с чистого листа. Однако сын Тимофея и дочка Мия стали ее отрадой.
Не так давно у Павла появилась новая возлюбленная Зепюр Брутян. Он с ней и с наследниками отдохнул на море. А вот Агата пока о личной жизни не говорит, но она стала чаще веселиться с друзьями и носить более женственные наряды.
30 июня Муцениеце впервые увидела дочку, которая вернулась с моря. Актриса решила сводить ее на интерактивную выставку. Девочка была в белом костюме с шортами-бермудами. У нее выпало несколько молочных зубов.
А вот Агата покрасовалась в романтичном белом платье на запах с цветочным принтом и босоножках желтого цвета. Такие наряды стройнят и скрывают живот, по словам стилистов.
Агата Муцениеце с дочкой. Фото: соцсети звезды
«"Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной, надо работать, имея в виду только будущее". Это утверждение Чехова как нельзя точно отображает нынешние реалии. Мои люди будущего со мной рядом. Это мои дети. Вместе с ними и для них я строю наше светлое будущее.
А идейные вдохновители новой выставки Фанерон на ВДНХ уже шагнули далеко в космос! Фанерон - не просто интерактивная выставка, а настоящий город мечты.
Здесь не только Мию, но и меня было не остановить! Мы участвовали в виртуальных сражениях, в творческой мастерской создали свой фильм комиксов, посетили мастер-классы художников, писателей, сценаристов и иллюстраторов», – поделилась звезда.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие посчитали, что Мия похожа на маму. «Какие прелестные девочки», «Мия растет быстро», «Замечательные девочки, красавицы! Счастья вам огромного, любимые!», «Наконец-то дети рядом с мамой! Я представляю, как Агата по ним соскучилась», «У Агаты душа сейчас успокоилась — скучала же дико за детишками. К вечеру Тимофей подъедет», — прокомментировали пост подписчики.
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