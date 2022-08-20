«Разбивание тарелок – часть разгула»: Татьяна Навка в шелковом платье мидакси покуражилась в ресторане в Греции

Татьяна Навка в свое время построила карьеру фигуристки. Она ездила на соревнования и завоевала большое количество наград.
Спортсменка стала олимпийской чемпионкой. Примечательно, что теперь она создает красочные ледовые постановки. Также фигурным катанием занимается ее дочка Надежда. В этом году звезда привезла свое шоу в Сочи.
Недавно Навка отправилась в отпуск. Она поделилась кадрами из города Эфес. Там спортсменка посетила древнюю арену, где прошло театральное представление. Она покрасовалась в вечерние платье с открытыми плечами. Теперь фигуристка наслаждается отдыхом в Греции. При отеле она оказалась на вечеринке в ресторане.
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На этот раз Татьяна облачилась в черное шелковое платье-сорочку мидакси. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру. Лук дополнили босоножки со стразами.
А вот от макияжа фигуристка отказалась. Она покуражилась, устроив битье посуды. Также она танцевала и наслаждалась шоу. Навка повеселилась так, как принято в Греции.
«Разбивание тарелок – часть разгула ночной жизни в Греции. Для меня, это некий аттракцион. А вы как считаете?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие также отметили, что она умеет отрываться. «Отличный способ снять стресс и отпустить свои проблемы», «Традиции есть традиции», «Какая вы стройняшка», «Отличный отдых», «Об этом мечтает каждая женщина», — стали писать подписчики.