«Разбивание тарелок – часть разгула»: Татьяна Навка в шелковом платье мидакси покуражилась в ресторане в Греции

Татьяна Навка в свое время построила карьеру фигуристки. Она ездила на соревнования и завоевала большое количество наград.

Спортсменка стала олимпийской чемпионкой. Примечательно, что теперь она создает красочные ледовые постановки. Также фигурным катанием занимается ее дочка Надежда. В этом году звезда привезла свое шоу в Сочи.