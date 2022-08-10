Идиллия: Навка в белом платье с бахромой и пуховой тунике появилась на ледовом шоу с Песковым

На этот раз Навка решила поделиться кадрами с шоу «Лебединое озеро» с участием звезд мирового фигурного катания, которое представила в Сочи.

Она и сама вышла на лед в белом платье с бахромой и пуховой тунике. Татьяна произнесла речь, похвалив спортсменов. Особую благодарность она выразила чемпионам Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу.

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