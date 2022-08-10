Идиллия: Навка в белом платье с бахромой и пуховой тунике появилась на ледовом шоу с Песковым

Татьяна Навка давно стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка много лет посвятила карьере и смогла победить на соревнованиях международного уровня.
Теперь спортсменка создает красочные ледовые шоу. Также она частая гостья на телевидении и светских раутах. Несмотря на занятость, чемпионка видится с друзьями и воспитываетдочку Надежду.
Этим летом Навка часто ездила в Сочи. При этом этом она отметилась и на фестивале VK Fest с мужем Дмитрием Песковым в Парке Горького. Несколько раз фигуристка появилась и на вечеринках, которые устраивали ее друзья. При этом она выглядела женственно в платьях и костюмах.
На этот раз Навка решила поделиться кадрами с шоу «Лебединое озеро» с участием звезд мирового фигурного катания, которое представила в Сочи.
Она и сама вышла на лед в белом платье с бахромой и пуховой тунике. Татьяна произнесла речь, похвалив спортсменов. Особую благодарность она выразила чемпионам Маргарите Дробязко и Повиласу Ванагасу.
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Пришел поддержать ее Песков. Он частый гость на ледовых представления. На этот раз блистала в фигурных коньках и его дочка Надежда.
Он вышел на лед, чтобы вручить ей букет цветов и крепко обнял маленькую фигуристку. Также муж Навки вручил букет еще одной артистке и участнице шоу Виктории Синициной.
Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали комплиментами Татьяну, которая в 47 лет продолжает тренироваться и быть форме. Очаровала публику и маленькая Надежда, которая в 7 лет уже завоевала много медалей. В этом месяцев она отметит свой день рождения.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой. Фото: соцсети