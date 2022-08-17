«Невероятная красота»: Навка в романтичном платье макси с открытыми плечами предстала в Эфесе

Татьяна Навка много лет выступает на льду. Она может похвастаться тем, что стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка создает красочные ледовые постановки. В свои 47 лет она не перестает тренироваться. Также фигурным катанием занимается ее дочка Надежда. В этом году они ездили с шоу в Сочи.
Свободное время Навка обычно посвящает встречам с друзьями и увлекательным прогулкам. Еще на днях она красовалась в Сочи. Фигуристка демонстрировала вязаное платье и гуляла в алом кимоно. Но 16 августа спортсменка сообщила, что находится в Турции. Она посетила древний город Эфес, где было театральное представление.
На этот раз Татьяна принарядилась. Она выбрала платье макси с открытыми плечами. Наряд мятного цвета с разрезом подчеркнул ее фигуру.
Лук дополнила блестящая сумочка и слингбэки. Фигуристка осталась в восторге от представления. Она также покрасовалась на фоне древней арены. Навка восхитила поклонников вечерним аутфитом.
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Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Эфес прекрасен даже спустя двадцать семь веков. Невероятная красота на фоне потрясающей природы!» — написала звезда.
Поклонники восхитились образом чемпионки. Многие адресовали ей комплименты. «Земная Афродита! Шикарная!», «Невероятная красотка на фоне потрясающей природы», «Татьяна, вы великолепны!», «Ох, какая леди», — прокомментировали пост подписчики.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды