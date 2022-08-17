«Невероятная красота»: Навка в романтичном платье макси с открытыми плечами предстала в Эфесе

На этот раз Татьяна принарядилась. Она выбрала платье макси с открытыми плечами. Наряд мятного цвета с разрезом подчеркнул ее фигуру.

Лук дополнила блестящая сумочка и слингбэки. Фигуристка осталась в восторге от представления. Она также покрасовалась на фоне древней арены. Навка восхитила поклонников вечерним аутфитом.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».