«Пошла выгуливать наряд»: Навка в эффектном платье цвета Tiffany с разрезом спереди щегольнула в Эфесе

Татьяна Навка даже в 47 лет продолжает выступать на льду. Она регулярно тренируется, а также создает ледовые представления. Фигуристка участвует в съемках шоу «Ледниковый период» в качестве члена жюри. Она также воспитывает дочку Надежду, которая пошла по ее стопам. В этом году они успели съездить в Сочи с постановкой «Лебединое озеро».
На выступление жены и дочки порой приходит Дмитрий Песков. Свободное время Навка предпочитает посвящать прогулкам и встречам с друзьями. Фигуристка порой не упускает возможности, чтобы нарядиться. На днях она приехала в Турцию, где отметилась в вязаном платье и панамке. А также чемпионка вечером оказалась в Эфесе.
Татьяна насладилась театральным представлением на древней арене. Для входа в свет она выбрала элегантное вечернее платье цвета Tiffany. Наряд с открытыми плечами и разреезом спереди дополнили сумка с эффектом мерцания и босоножки. Навка распустила длинные волос и надела круглые серги-кольца.
Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Образ для ужина в высшем свете, когда необходимо соблюсти протокол и дресс-код, не часто удается сделать ярким и запоминающимся. Но Татьяне это удалось. Теперь давайте разбираться можно ли эту яркость считать положительным качеством.
Платье само по себе непростое, с множеством интересных деталей: объемный рукав, высокий разрез, петля через шею, декорированная аксессуаром. С таким эффектным и изысканным полотном следует работать с осторожностью, не перегружая дополнительными украшениями.
Навка правило "золотой середины" не учла. Она выбрала яркую акцентную сумку, не менее яркие босоножки, нацепила серьги, по браслету на каждую руку и пошла выгуливать наряд.
Столько деталей, что без разницы кто внутри платья. Главное, что платье красивое. И сережки. И сумочка. И туфельки. Ещё раз напоминаю прописную истину: надевать все лучшее сразу не есть хорошо», – высказался эксперт.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro