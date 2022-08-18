«Пошла выгуливать наряд»: Навка в эффектном платье цвета Tiffany с разрезом спереди щегольнула в Эфесе

«Образ для ужина в высшем свете, когда необходимо соблюсти протокол и дресс-код, не часто удается сделать ярким и запоминающимся. Но Татьяне это удалось. Теперь давайте разбираться можно ли эту яркость считать положительным качеством.

Платье само по себе непростое, с множеством интересных деталей: объемный рукав, высокий разрез, петля через шею, декорированная аксессуаром. С таким эффектным и изысканным полотном следует работать с осторожностью, не перегружая дополнительными украшениями.

Навка правило "золотой середины" не учла. Она выбрала яркую акцентную сумку, не менее яркие босоножки, нацепила серьги, по браслету на каждую руку и пошла выгуливать наряд.

Столько деталей, что без разницы кто внутри платья. Главное, что платье красивое. И сережки. И сумочка. И туфельки. Ещё раз напоминаю прописную истину: надевать все лучшее сразу не есть хорошо», – высказался эксперт.