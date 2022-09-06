Пышная грудь и плоский живот: Лопырева в алом мини-бикини подставила солнцу идеальные формы

Первые осенние дни Виктория проводит в Турции. Она решила поделиться пикантными фотографиями. Модель решила продемонстрировать фигуру в алом мини-бикини из треугольников. Она нежилась на гамаке-сетке в лучах солнца. Лопырева продемонстрировала пышный бюст и плоский живот. Она подразнила поклонников своими формами.

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