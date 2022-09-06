Пышная грудь и плоский живот: Лопырева в алом мини-бикини подставила солнцу идеальные формы

Виктория Лопыреваявляется известной моделью и телеведущей. Она прославилась, когда смогла победить в конкурсе «Мисс Россия».
Блондинка не раз выходила на подиум, а также вела передачи, но теперь она предпочитает путешествовать, организовывать светские рауты и участвовать в фотосессиях.
В последние годы Юлия жила в Дубае. Лишь недавно она приехала в Москву. Блондинка успела покрасоваться в летних нарядах, видаться с друзьями. А 1 сентября она появилась на публике с мужем Игорем Булатовым. Они вместе отвели своего сына Марка Лео в садик. После этого звезда решила уехать отдыхать.
Первые осенние дни Виктория проводит в Турции. Она решила поделиться пикантными фотографиями. Модель решила продемонстрировать фигуру в алом мини-бикини из треугольников. Она нежилась на гамаке-сетке в лучах солнца. Лопырева продемонстрировала пышный бюст и плоский живот. Она подразнила поклонников своими формами.
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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория в 39 лет. Блондинку осыпали комплиментами. «Какие классные фотографии получились, выглядишь супер», «Как всегда, шикарна», «Ну что за идеальные формы», «Просто Барби», «Безупречные формы», «Ну как вам удается? Потрясающая фигура», — стали писать подписчики.