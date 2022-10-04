Поддержала тренд осени: Ольга Бузова в косухе и кожаной мини-юбке появилась на публике

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет была ведущей шоу «Дом-2». Примечательно, что артистка смогла завоевать любовь публики. Она не скрывает, что специально выбирает броские образы, чтобы привлекать к себе внимание. Ольга старается держать себя в форме, но в последнее время свои изъяны она маскирует с помощью нарядов.
В этом году Ольга не раз совершала путешествия. Недавно она проводила время в Минске. Там телеведущая снималась в развлекательном шоу «Фактор.BY». Она носила миниатюрные платья, брюки клеш и наряды на запах. Однако иногда поклонники начали замечать, что она поправилась.
Примечательно, что теперь артистка снова находится в Москве. Она ездит на съемки, но накануне певица посвятила время отдыху. Ольга покрасовалась в косухе и кожаной мини-юбке. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Лук дополнили лоферы на толстой подошве. Блузка в полоску под зебру завершала осенний аутфит. При этом телеведущая была без макияжа.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что Бузова похорошела. К слову, наряды из кожи в этом сезоне стали трендом. Ксения Бородина, Виктория Лопырева и другие модницы тоже носят косухи.
«Интересный наряд», «Без макияжа даже сложно узнать», «С этой прической совсем другая», «Лоферы крутые», «Стильно», — стали писать подписчики.