Поддержала тренд осени: Ольга Бузова в косухе и кожаной мини-юбке появилась на публике

Примечательно, что теперь артистка снова находится в Москве. Она ездит на съемки, но накануне певица посвятила время отдыху. Ольга покрасовалась в косухе и кожаной мини-юбке. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Лук дополнили лоферы на толстой подошве. Блузка в полоску под зебру завершала осенний аутфит. При этом телеведущая была без макияжа.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».