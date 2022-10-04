«Мне даже зеркало мало!»: Бузова щегольнула в остромодных сапогах на платформе и тренче – хите осени

Ольга Бузова добилась успеха в карьере. Она ведет несколько передач. Также артистка предпочитает всегда удивлять публику. Она регулярно экспериментирует с имиджем и нарядами. Телеведущая для красных дорожек выбирает броские наряды, а на сцене она предпочитает подчеркивать свои достоинства.
Не так давно Ольга провела время на съемках в Минске. Она каждый день меняла наряды. Телеведущая пользуется услугами стилиста, чтобы выглядеть стильно. А накануне артистка вернулась в Москву. Она решила похвастаться своим аутфитом.
На этот раз Бузова щегольнула в тренче черного цвета и без макияжа. Она выбрала остромодные сапоги на высокой платформе. Артистка отправилась на съемку. Она предпочитает преображаться в гримерке, поэтому зачастую выходит из дома с мокрыми волосами.
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Потом Ольга скинула тренч, который стал хитом осени. Она покрасовалась в кожаном мини-платье перед зеркалом. Артистка подчеркнула стройные ноги.
«Мне даже зеркало мало! Ботиночки – модные сейчас! Ну что, у нас сегодня съемочка! Жду всех», – сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Она поддержала тренд на наряды из кожи. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну как круто выглядит», «Сапоги — чумовые», «Шикарный лук», «Очень современно и стильно», «Тут даже стройной кажитесь», «Тренч такой сногсшибательный», — стали писать пользователи Сети.