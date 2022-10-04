«Мне даже зеркало мало!»: Бузова щегольнула в остромодных сапогах на платформе и тренче – хите осени

На этот раз Бузова щегольнула в тренче черного цвета и без макияжа. Она выбрала остромодные сапоги на высокой платформе. Артистка отправилась на съемку. Она предпочитает преображаться в гримерке, поэтому зачастую выходит из дома с мокрыми волосами.

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