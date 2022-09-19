Предстоит тайная церемония: королеву Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке

Этой осенью ушла из жизни королева Елизавета II. Она стала реже появляться на публике уже летом после празднования ее платинового юбилея правления.

Потом Ее Величество уехала в Шотландию в один из своих любимых замков. Именно там она скончалась. Многие близкие успели приехать и проститься с ней, когда врачи забили тревогу.