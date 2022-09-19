Предстоит тайная церемония: королеву Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке

Тело королевы доставили в Виндзорский замок на катафалке. Заупокойная служба состоялась в Мемориальной часовне святого Георгия.
Похороны королевы Елизаветы II

Похороны королевы Елизаветы II. Фото: Global Look Press

Этой осенью ушла из жизни королева Елизавета II. Она стала реже появляться на публике уже летом после празднования ее платинового юбилея правления.

Потом Ее Величество уехала в Шотландию в один из своих любимых замков. Именно там она скончалась. Многие близкие успели приехать и проститься с ней, когда врачи забили тревогу.

В Великобритании был объявлен 10-дневный траур. 19 сентября состоялись похороны королевы. Гроб с ее телом был  доставлен на катафалке в Виндзорский замок. В мемориальной часовне святого Георгия состоялась траурная панихида. На ней присутствовало около 2 тысяч человек. 

Кейт Миддлтон пришла с принцем Уильямом и старшими детьми. Маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта почтили память своей прабабушки. 

Принц Гарри находился рядом с братом принцем Уильямом. При этом ему запретили облачаться в военный мундир. А жена герцога Сассекского Меган Маркл держалась отстраненно от других членов королевской семьи. 

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Гроб британской королевы погрузили в семейную усыпальницу в Виндзоре. Ожидается, что вечером королевская семья вновь соберется для закрытой похоронной церемонии. Тело королевы переместят в другую часть часовни и положат возле ее покойного мужа — принца Филиппа, который умер в прошлом году. 

Напомним, что в мемориальной часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка похоронены отец и мать королев и хранится урна с прахом ее сестры — принцессы Маргарет.

Меган Маркл, Кейт Миддлтон с деть на траурной процессии. Фото: Global Look Press

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