Предстоит тайная церемония: королеву Елизавету II похоронили в семейной усыпальнице в Виндзорском замке

Этой осенью ушла из жизни королева Елизавета II. Она стала реже появляться на публике уже летом после празднования ее платинового юбилея правления.
Потом Ее Величество уехала в Шотландию в один из своих любимых замков. Именно там она скончалась. Многие близкие успели приехать и проститься с ней, когда врачи забили тревогу.
В Великобритании был объявлен 10-дневный траур. 19 сентября состоялись похороны королевы. Гроб с ее телом был доставлен на катафалке в Виндзорский замок. В мемориальной часовне святого Георгия состоялась траурная панихида. На ней присутствовало около 2 тысяч человек.
Кейт Миддлтон пришла с принцем Уильямом и старшими детьми. Маленькие принц Джордж и принцесса Шарлотта почтили память своей прабабушки.
Принц Гарри находился рядом с братом принцем Уильямом. При этом ему запретили облачаться в военный мундир. А жена герцога Сассекского Меган Маркл держалась отстраненно от других членов королевской семьи.
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Гроб британской королевы погрузили в семейную усыпальницу в Виндзоре. Ожидается, что вечером королевская семья вновь соберется для закрытой похоронной церемонии. Тело королевы переместят в другую часть часовни и положат возле ее покойного мужа — принца Филиппа, который умер в прошлом году.
Напомним, что в мемориальной часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка похоронены отец и мать королев и хранится урна с прахом ее сестры — принцессы Маргарет.
Меган Маркл, Кейт Миддлтон с деть на траурной процессии. Фото: Global Look Press