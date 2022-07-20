«Потрясающая погода! Солнце светит!»: Галкин в белоснежной куртке вышел на променад в Юрмале

Максим Галкин уже давно завоевал любовь публики. Он выступает на сцене в качестве юмориста. Уже длительное время артист строит отношения с Аллой Пугачевой.

Несмотря на критику недоброжелателей, пара демонстрирует идиллию. В этом году вместе с детьми они уехали в Израиль, где провели несколько месяцев.