«Потрясающая погода! Солнце светит!»: Галкин в белоснежной куртке вышел на променад в Юрмале

Максим Галкин уже давно завоевал любовь публики. Он выступает на сцене в качестве юмориста. Уже длительное время артист строит отношения с Аллой Пугачевой.
Несмотря на критику недоброжелателей, пара демонстрирует идиллию. В этом году вместе с детьми они уехали в Израиль, где провели несколько месяцев.
На этот раз Галкин привез семью в Юрмалу. Там они проводят летние дни. Двойняшки Лиза и Гарри веселятся то катаясь с горки, то гуляя по пляжу. На этот раз к ним приехала даже Кристина Орбакайте, которая привезла бабушке внучку Клаву.
Теперь Максим поделился кадрами, на которых гуляет по территории у виллы. Он облачился в белоснежную куртку. Артист сообщил, что у него будет тур по Америке в следующем году.
«Потрясающая погода в Юрмале! Солнце светит!» — отметил он.
«А это у нас фонтан», — добавил артист.
Потом Галкин решил прокатиться на велосипеде по пляжу. Он насладился красочным закатом. Примечательно, что его узнавали прохожие. Русские туристы готовы были ему помочь в съемке, а также интересовались его концертами.
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Напомним, что Максим собирает полные залы зрителей. Он намерен продолжить давать концерты осенью. А вот Пугачева собирается вернуться домой с детьми в скором времени.