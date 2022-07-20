Без Пугачевой и детей: Галкин собрался уехать в США

Максим Галкин является известным артистом развлекательного жанра. Он больше 20 лет выступает на сцене. Рядом с ним находится Алла Пугачева.

Она не только следит за хозяйством, но и воспитывает детей: двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что недавно звездная семья уехала в Израиль. Там они провели несколько месяцев.