Без Пугачевой и детей: Галкин собрался уехать в США

На этот раз Максим снял видео, на котором гуляет вечером у особняка в Юрмале. Он сообщил, что собирается в США, но не в этом году, а в марте 2023 года.

«Потрясающая погода в Юрмале! Солнце светит! Дорогие мои американские зрители, обращаюсь именно к вам. Наконец-то определились даты моего большого тура по США. Он состоится через полгода в марте.

8 марта 2023 – Вашингтон Berman Hebrew Academy

10 марта 2023 – Бостон John Hancock Hall

11 марта 2023 – Нью-Йорк Claire Tow Theatre

14 марта 2023 – Кливленд Anshe Chest Fairmont Temple

15 марта 2023 – Атланта Rialto Center for the Arts

17 марта 2023 – Майами Littman Theatre

18 марта 2023 – Чикаго Evanston Auditorium

19 марта 2023 – Денвер Newman Center for The Performing Arts

21 марта 2023 – Сиэтл Edmonds Center for The Performing Arts

24 марта 2023 – Сан-Франциско Palace of Fine Arts

25 марта 2023 – Лос-Анджелес Wilshire Ebell Theatre

Возможно, будут добавляться города и еще концерты. Продажа билетов уже открыта. До встречи, мои Американские зрители! С нетерпением буду ждать концертов. Чуть позже объявлю большой тур по Канаде!» — поделился артист.