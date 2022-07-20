Без Пугачевой и детей: Галкин собрался уехать в США

Максим Галкин является известным артистом развлекательного жанра. Он больше 20 лет выступает на сцене. Рядом с ним находится Алла Пугачева.
Она не только следит за хозяйством, но и воспитывает детей: двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что недавно звездная семья уехала в Израиль. Там они провели несколько месяцев.
Теперь Пугачева и Галкин находятся в Юрмале. Муж певицы продолжает давать гастроли. Примечательно, что он уже распланировал концерты и на осень. А вот сама Алла Борисовна обещала вернуться в Москву, чтобы отвести детей в школу.
На этот раз Максим снял видео, на котором гуляет вечером у особняка в Юрмале. Он сообщил, что собирается в США, но не в этом году, а в марте 2023 года.
«Потрясающая погода в Юрмале! Солнце светит! Дорогие мои американские зрители, обращаюсь именно к вам. Наконец-то определились даты моего большого тура по США. Он состоится через полгода в марте.
8 марта 2023 – Вашингтон Berman Hebrew Academy
10 марта 2023 – Бостон John Hancock Hall
11 марта 2023 – Нью-Йорк Claire Tow Theatre
14 марта 2023 – Кливленд Anshe Chest Fairmont Temple
15 марта 2023 – Атланта Rialto Center for the Arts
17 марта 2023 – Майами Littman Theatre
18 марта 2023 – Чикаго Evanston Auditorium
19 марта 2023 – Денвер Newman Center for The Performing Arts
21 марта 2023 – Сиэтл Edmonds Center for The Performing Arts
24 марта 2023 – Сан-Франциско Palace of Fine Arts
25 марта 2023 – Лос-Анджелес Wilshire Ebell Theatre
Возможно, будут добавляться города и еще концерты. Продажа билетов уже открыта. До встречи, мои Американские зрители! С нетерпением буду ждать концертов. Чуть позже объявлю большой тур по Канаде!» — поделился артист.
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На этот раз он не стал отключать комментарии. Многие поклонники обрадовались его поездке в Америку.
Напомним, что накануне Галкин погулял с детьми по пляжу. Он показал повзрослевшего сына Гарри и модную дочку Лизу.