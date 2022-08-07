Посмеялась и хватит: Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном

Совсем недавно западные СМИ наперебой писали о том, какая замечательная любовь у Ким Кардашьян и ее бойфренда Пита Дэвидсона. Пара даже задумывалась о детях.
Но 6 августа прошла новость, что две звезды расстались после девяти месяцев отношений. Инсайдеры, близкие к паре, рассказали журналистам, что всемирно известная модель и комик решили остаться просто друзьями. Якобы они «очень любят и уважают друг друга», но разделяющее их расстояние и напряженные рабочие графики мешают строить отношения.
Как сообщает портал E! News, расставание произошло в первой неделе августа. Пит находился в Австралии на съемках фильма с Орландо Блумом, а Ким пришлось остаться в Америке и сосредоточиться на детях.
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Напомним, роман звезд начался после того, как Кардашьян развелась со своим скандальным мужем-рэпером Канье Уэстом. Разведенный артист за год успел поменять несколько девушек, а его бывшая супруга остановила внимание на Дэвидсоне и больше ни с кем не встречалась. Сообщалось, что новый бойфренд покорил светскую львицу своим весельем.
Ким и Канье делят четверых детей. Источники СМИ сообщают, что, несмотря на развод, они счастливы заниматься совместным воспитанием, но о воссоединении семьи речь не идет.