Посмеялась и хватит: Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном

Совсем недавно западные СМИ наперебой писали о том, какая замечательная любовь у Ким Кардашьян и ее бойфренда Пита Дэвидсона. Пара даже задумывалась о детях.

Но 6 августа прошла новость, что две звезды расстались после девяти месяцев отношений. Инсайдеры, близкие к паре, рассказали журналистам, что всемирно известная модель и комик решили остаться просто друзьями. Якобы они «очень любят и уважают друг друга», но разделяющее их расстояние и напряженные рабочие графики мешают строить отношения.

Как сообщает портал E! News, расставание произошло в первой неделе августа. Пит находился в Австралии на съемках фильма с Орландо Блумом, а Ким пришлось остаться в Америке и сосредоточиться на детях.