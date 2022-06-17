Ким Кардашьян объяснила, почему не чувствует вины после развода с Канье Уэстом

Когда в 2021 году Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о своем разводе, многие сетовали: как же так — они ведь прожили вместе более шести лет и завели четверых детей! Была ведь такая любящая пара, а теперь прошла любовь, завяли помидоры.

Но в новом выпуске шоу The Kardashians (от 16 июня) Ким коснулась темы своего скандального развода и заверила, что на самом деле никто не знал, что происходило в ее «счастливом» браке.

«Если бы люди знали, какими на самом деле были мои отношения, я думаю, они бы спросили: «Как это могло продолжаться так долго?» Но я могу спокойно жить сама с собой, зная, что я сделала все, что в человеческих силах, чтобы заставить брак работать, и поэтому я могу уйти абсолютно без чувства вины», — сказала Кардашьян.

Она также поблагодарила свою звездную семью за то, что никто не лез в ее отношения с жалостью и советами. Телезвезде дали самой разобраться в ситуации и принять собственное решение.

Напомним, официально бизнесвумен и рэпер развелись только 2 марта 2022 года, а до этого оба успели найти себе новую любовь. Канье — даже несколько раз.

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