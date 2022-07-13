«Одень маленького чувака»: Пит Дэвидсон признался, что стать отцом — это его мечта

Новый бойфренд 41-летней Ким Кардашьян, 28-летний комик Пит Дэвидсон не прочь завести детей со своей новой подругой, хотя у той и так уже четверо наследников. В новом интервью комедиант снова заговорил о своем отцовстве.

«Я определенно семейный парень. Это моя самая желанная вещь, которую я еще не достиг, я хочу иметь ребенка. Это похоже на мою мечту», — сказал Дэвидсон в YouTube-шоу Hart to Heart. «Это очень банально, но это было бы так весело. Одень маленького чувака. Я так взволнован этой главой в своей жизни. Это то, к чему я просто готовлюсь сейчас, просто пытаюсь быть хорошим чуваком, развиваться и становиться лучше, поэтому, когда это произойдет, мне будет проще».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Но слова словами, а пока что Пит больше похож на гулящего молодого парня, чем на примерного семьянина. За последние десять лет он сменил семь подружек, среди которых были певица Ариана Гранде, актриса Кейт Бекинсейл и модель Кайя Гербер. Ну теперь в его жизни появилась мамочка-Ким, которая научит ловеласа ценить семейные ценности.

Смотрите также: