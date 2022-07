Успеть везде и всюду: как Ким Кардашьян стала знаменитой и заработала первый миллиард долларов

Ким Кардашьян: шоу, бизнес, проекты

Известность все семейство Кардашьян получило благодаря телевизионному реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians («Семейство Кардашьян»), премьера которого состоялась осенью 2007 года на телеканале E!.

Годом ранее сестры Кардашьян открыли бутик Dash, покупателями в котором стали известные друзья родителей. В декабре 2007-го Ким впервые появилась на обложке мужского журнала и заключила контракт с известным производителем одежды. Вместе с сестрами светская львица выпускает коллекции аксессуаров и сумок под брендом Kardashian Kollection, а также серии одежды для марки Bebe из кожи и хлопка.