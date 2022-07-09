Успеть везде и всюду: как Ким Кардашьян стала знаменитой и заработала первый миллиард долларов

Модель, актриса, дизайнер, певица, писательница и многодетная мама. К своим 42-м годам Ким Кардашьян сделала все для своей роскошной жизни. За ее аккаунтом в популярной соцсети следит более 320 млн фолловеров по всему миру, а доход звезды превышает миллиард долларов. О том, как складывалась жизнь и карьера американки – в материале Teleprogramma.pro.
Ким Кардашьян: детство и начало карьеры
Кимберли Ноэль Кардашьян – именно так звучит полное имя американской звезды – родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе.
Ее отец адвокат Роберт Кардашьян по национальности армянин. Его предки переехали в Калифорнию из города Карса в XIX веке. Мама Ким – телепродюсер Крис Хоутон. Говоря о национальности, Ким заявляет, что она наполовину армянка с голландскими и шотландскими корнями.
Ким Кардашьян в детстве. Фото: соцсети
У Ким есть две сестры – старшая Кортни и младшая Хлои, а также младший брат Роберт.
Когда Ким было 9 лет, родители развелись. Вскоре Крис вышла замуж за олимпийского чемпиона Брюса Дженнера, который прославился еще и тем, что в 2015 году сменил пол и стал Кейтлин Дженнер.
До этого момента мама Ким прожила в браке с Брюсом более 20 лет и родила ему двоих детей – Кендалл и Кайли Дженнер.
Работать Ким Кардашьян начала уже в старших классах. Она трудилась в музыкальной рекламной фирме своего отца Movie Tunes.
Ким Кардашьян с сестрами Кортни и Хлои. Фото: Global Look Press
Однажды, дело было в начале 2000-х, Ким познакомилась с женой боксера Шугара Рэя, который дружил с отцом будущей знаменитости. Бернадетт Рэй покупала довольно много дорогих вещей, но совершенно не могла создавать эффектные образы для красных дорожек. На них ввиду деятельности мужа-спортсмена Бернадетт доводилось бывать довольно часто.
Ким порекомендовала ей провести ревизию гардероба. Вскоре после этого о Кардашьян узнала Пэрис Хилтон, которая дружила с Бернадетт. Так Ким Кардашьян стала личным ассистентом Пэрис Хилтон.
Ким Кардашьян с сестрами Кортни и Хлои и мамой Крис Дженнер. Фото: Global Look Press
Ким Кардашьян: шоу, бизнес, проекты
Известность все семейство Кардашьян получило благодаря телевизионному реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians («Семейство Кардашьян»), премьера которого состоялась осенью 2007 года на телеканале E!.
Годом ранее сестры Кардашьян открыли бутик Dash, покупателями в котором стали известные друзья родителей. В декабре 2007-го Ким впервые появилась на обложке мужского журнала и заключила контракт с известным производителем одежды. Вместе с сестрами светская львица выпускает коллекции аксессуаров и сумок под брендом Kardashian Kollection, а также серии одежды для марки Bebe из кожи и хлопка.
Ким Кардашьян в 2017-м. Фото: Global Look Press
Успела Ким создать и собственный проект – серию украшений в этническом стиле для Virgin Saints and Angels. Не прошла Кардашьян и мимо аромабизнеса. В 2010 году она выпустила аромат духов под названием Kim Kardashian. Позже в продаже появился новый аромат от американки – Gold.
В 2017 году Ким Кардашьян, вдохновленная успехом сводной сестры Кайли Дженнер, основала собственный бренд косметики KKW Beauty. Спустя два года у Ким появился и собственный бренд корректирующего белья – Skims.
Ким Кардашьян в 2008-м. Фото: Global Look Press
Помимо семейного телешоу Ким Кардашьян отметилась и в других телепроектах. Так, в 2008 году она появилась в популярном шоу «Танцы со звездами», где ее напарником был профессиональный танцор Марк Баллас.
Дебютной работой в фильмографии Кардашьян стал сериал Beyond the Break, где она появилась в роли Элли на протяжении четырех сезонов.
В 2008-м Ким снялась в фильме «Нереальный блокбастер», за который получила премию «Золотая малина» в номинации «Худшая женская роль». Но это не остановило целеустремленную звезду.
Уже в следующем году на экраны вышел фильм с участием Кардашьян «Мечты сбываются» и сериал «На перерыве».
Ким Кардашьян в 2009-м. Фото: Global Look Press
Вторую «Золотую малину» Ким получила в 2014 году за роль в фильме «Семейный консультант».
Кроме всего этого, Ким Кардашьян не смогла пройти мимо музыки. В 2010-м она анонсировала выход музыкального альбома. В клипе на сингл Jam (Turn It Up) снялся Канье Уэст.
Попробовала себя Ким и в писательстве. Сначала это была автобиография сестер Кардашьян «Веселые факты детства, секреты красоты и стиля, мудрость, которую познали от отца, и уличные законы матери, что всегда поддерживает в жизни и бизнесе». В 2015 году Ким выпустила собственную книгу - «Селфи». Примечательно, что первые 500 лимитированных экземпляров были раскуплены менее чем за минуту после поступления в онлайн-продажу.
Ким Кардашьян в 2011-м. Фото: Global Look Press
Ким Кардашьян: доход
В апреле 2021 года американский Forbes оценил состояние Ким Кардашьян в миллиард долларов. Основной доход звезде приносят ее бренд косметики KKW Beauty и линия корректирующего белья Skims.
Ким Карьдашьян: личная жизнь
В первый брак Ким Кардашьян вступила в 2000 году. Ее избранником стал музыкальный продюсер Деймон Томас. Спустя четыре года пара развелась. По словам Кимберли, причиной этому стало насилие в семье. Деймон же обвинил Ким в постоянных изменах.
Ким Кардашьян и Дэймон Томас. Фото: соцсети
В 2007 году знаменитость закрутила роман со звездой американского футбола Реджи Бушем. Но после трех лет отношений они расстались. Ким недолго горевала и в этом же году закрутила интрижку с Криштиану Роналду.
А уже в 2011-м вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал баскетболист Крис Хамфрис, нападающий команды «Нью-Джерси Нетс». Расстались они после двух месяцев жизни под одной крышей. В течение последующих двух лет делили имущество.
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис. Фото: Global Look Press
В 2013 году Ким Кардашьян родила своего первенца – дочь Норт. Ее отцом стал популярный рэпер Канье Уэст. Оформить отношения официально рэпер предложил сразу после рождения девочки.
Из свадьбы Ким и Канье устроили настоящее шоу – венчание в Париже, частные самолеты, празднование во Флоренции. Невеста сменила четыре наряда, а гостей развлекала Лана Дель Рей, выступление которой молодоженам обошлось в 3 млн долларов.
В декабре 2015 года в семье Кардашьян и Уэста родился сын Сейнт. За эту беременность звезда набрала 15 кг лишнего веса, которые вот уже на протяжении нескольких лет старается скинуть и вернуться к прежним параметрам. Раньше при росте 159 см ее вес не превышал 53 кг.
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: Global Look Press
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Третий ребенок в семье родился в 2018 году. Дочь Чикаго Ноэль выносила суррогатная мать. Тоггда Кардашьян заявила, что у нее проблемы со здоровьем. Таким же способом на свет появился и четвертый ребенок пары – сын Саам годом позже.
В начале 2021 года в СМИ появилась информация о разводе пары. Кардашьян потребовала от рэпера дом за 60 млн долларов и поставила условие: дети должны остаться с ней. После переговоров Ким выплатила мужу компенсацию 20 млн долларов и в марте 2020-го их брак был расторгнут.
Новым возлюбленным Ким Кардашьян стал 28-летний актер Пит Дэвидсон.
Ким Кардашьян с детьми. Фото: соцсети
Ким Кардашьян: внешность, пластика, горячие фото
Фанаты и пластические хирурги утверждают, что Ким Кардашьян сделала ряд операций: ринопластику, увеличение груди, увеличение ягодиц и липосакцию. Имеет место быть контурная пластика и различные инъекции. Ким со всем согласна, кроме увеличения груди. Уверяет фанатов, что уже в юности у нее был третий размер.
Особое внимание миллионов привлекает «пятая точка» знаменитости. Фанаты и эксперты спорят – наследственность это или пластика.
Ким Кардашьян. Фото: Global Look Press
Ким Кардашьян часто появляется на обложках мужских журналов, да и соцсети знаменитости пестрят «горячими» фотографиями.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ким Кардашьян: последние новости
В начале 2022 года Ким Кардашьян угодила в скандал. Ее обвинил в обмане инвесторов после публикации с обещаниями невероятного дохода. Пострадавшие обратились в суд с коллективным иском. В случае, если причастность Кардашьян будет доказана, ей грозят серьезные проблемы.
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