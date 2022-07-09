Успеть везде и всюду: как Ким Кардашьян стала знаменитой и заработала первый миллиард долларов

Модель, актриса, дизайнер, певица, писательница и многодетная мама. К своим 42-м годам Ким Кардашьян сделала все для своей роскошной жизни. За ее аккаунтом в популярной соцсети следит более 320 млн фолловеров по всему миру, а доход звезды превышает миллиард долларов. О том, как складывалась жизнь и карьера американки – в материале Teleprogramma.pro.

Ким Кардашьян: детство и начало карьеры

Кимберли Ноэль Кардашьян – именно так звучит полное имя американской звезды – родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе.

Ее отец адвокат Роберт Кардашьян по национальности армянин. Его предки переехали в Калифорнию из города Карса в XIX веке. Мама Ким – телепродюсер Крис Хоутон. Говоря о национальности, Ким заявляет, что она наполовину армянка с голландскими и шотландскими корнями.