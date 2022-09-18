«Покойся с миром, Алла»: Соловьев подколол Пугачеву, пожелавшую стать иноагентом

Отметим, что отношения между Владимиром Соловьевым и Аллой Пугачевой не иначе как напряженными не назовешь. В день возвращения Примадонны на родину телеведущий уничижительно высказался о семье певицы. Алла Борисовна не смолчала в ответ на оскорбления.

Напомним, Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* попросила причислить ее в ряды иноагентов. Звезда отметила, что солидарна с супругом, поэтому заслуживает той же участи.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.