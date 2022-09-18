«Покойся с миром, Алла»: Соловьев подколол Пугачеву, пожелавшую стать иноагентом

Телеведущий отреагировал на обращение звезды.
Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

Владимир Соловьев не смог пройти мимо настойчивой просьбы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом.

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Телеведущий предпочел не высказывать личное мнение. Он ограничился репостом обращения Примадонны с издевательской припиской к нему.

«Покойся с миром, Алла Борисовна…», — говорится в сообщении.

Владимир Соловьев поделился записью в своем телеграм-канале. Фото: соцсети

Отметим, что отношения между Владимиром Соловьевым и Аллой Пугачевой не иначе как напряженными не назовешь. В день возвращения Примадонны на родину телеведущий уничижительно высказался о семье певицы. Алла Борисовна не смолчала в ответ на оскорбления. 

Напомним, Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* попросила причислить ее в ряды иноагентов. Звезда отметила, что солидарна с супругом, поэтому заслуживает той же участи. 

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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