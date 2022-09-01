«Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства»: Пугачева — о Соловьеве

Напомним, что несколько дней назад Алла Пугачева вернулась в Россию. Ее дети — Лиза и Гарри Галкины — пошли в третий класс.

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Добавим, что Максим Галкин находится с гастролями в Австралии. Ранее он не раз позволял себе негативные высказывания о родной стране.