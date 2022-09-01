«Вернулась некто Пугачева»: Соловьев оскорбил Примадонну и ее семью

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев Live» оскорбительно высказался о семье примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
«Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории?»
Далее Соловьев стал задавать вопросы: «Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились? — потребовал ответов ведущий в своей программе.
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Напомним, что Пугачева уже отреагировала на слова Соловьева. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала она в соцсетях.