«Вернулась некто Пугачева»: Соловьев оскорбил Примадонну и ее семью

Далее Соловьев стал задавать вопросы: «Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились? — потребовал ответов ведущий в своей программе.

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Напомним, что Пугачева уже отреагировала на слова Соловьева. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала она в соцсетях.