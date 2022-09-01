«Вернулась некто Пугачева»: Соловьев оскорбил Примадонну и ее семью

Как отметил телеведущий, величие не подтверждается молчанием.
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев Live» оскорбительно высказался о семье примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

«Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории?»

Далее Соловьев стал задавать вопросы: «Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились? — потребовал ответов ведущий в своей программе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Пугачева уже отреагировала на слова Соловьева. «Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — написала она в соцсетях.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  