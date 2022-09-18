Алла Пугачева сделала громкое заявление после признания Максима Галкина* иноагентом

Известная певица Алла Пугачева впервые высказалась по поводу событий, происходящих в мире. Примадонна недвусмысленно озвучила свою позицию, после того, как ее муж, пародист Максим Галкин* был признан Минюстом РФ иноагентом.

В микроблоге Алла Пугачева разместила публикацию, в которой попросила причислить и ее в ряды иноагентов. Вслед за мужем.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова…» - написала Алла Пугачева в соцсети.

Напомним, о том, что пародиста и супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина* признали иноагентом, стало известно в минувшую пятницу. Артист сразу же отреагировал на это, записав обращение в соцсети. А чуть позже на эту тему высказалась и Алла Борисовна.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.