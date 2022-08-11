Поклонники окружили: Нетребко в белом платье макси с кружевом привлекла к себе внимание на улицах Вероны

Анна Нетребко давно стала звездой мирового масштаба. Ее вокал один из самых сильных. Она выступала во многих странах и получала награды из рук королевы Швеции.
Уже много лет артистка живет в Вене. Однако она всегда находит время семью и путешествия. А гастроли становятся для нее целым приключением.
Недавно Анна приехала в Италию. Там она дает концерты и успевает посещать парки, музеи и рестораны. Каждый раз певица демонстрирует стильные образы. Она заранее собирает свои луки, когда собирается в поездку. В этом сезоне артистка часто носит платки, короткие платья, комбинезоны и шорты.
А накануне Анна снова выступила на сцене в постановке «Турандот». В Вероне она произвела огромный успех. А перед концертом певица отметилась на улице в белом платье макси с кружевом.
Наряд в ретро стиле дополнила массивная сумка. Нетребко распустила локоны. За ней стали бежать фанаты. Звезда любезно многим дала свой автограф, хоть и спешила на сцену.
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Весной у нее отменились концерты, когда в некоторых театрах с ней перестали сотрудничать из-за ситуации в мире. Однако оперная жива вскоре возобновила выступления. Она также не раз отвечала хейтерам, пояснив, что является артистом и будет радовать публику, чтобы не происходило.