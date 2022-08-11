Поклонники окружили: Нетребко в белом платье макси с кружевом привлекла к себе внимание на улицах Вероны

Анна Нетребко давно стала звездой мирового масштаба. Ее вокал один из самых сильных. Она выступала во многих странах и получала награды из рук королевы Швеции.

Уже много лет артистка живет в Вене. Однако она всегда находит время семью и путешествия. А гастроли становятся для нее целым приключением.