В модную полоску: Ольга Бузова в белом костюме с эффектом стройности щегольнула на улице

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Так как артистка привыкла быть в центре внимания, она всегда продумывает свои образы. Лишь о личной жизни телеведущая теперь почти не говорит. При этом она не скрывает, что ищет достойного мужчину для создания семьи.
Примечательно, что Ольга недавно смогла провести время в Турции в компании PR-директора Антона. Она наряжалась для вечернего ужина, а а также успевала заниматься спортом. Но пока телеведущая не вернулась в форму. Она призналась, что не довольна своей фигурой. С помощью нарядов артистка пытается скрыть изъяны фигуры.
Если накануне Ольга устроила себе выходной и направилась в свою квартиру, где завершается ремонт, то на этот раз телеведущая предпочла провести время на съемках. Она облачилась в белоснежный костюм в тонкую вертикальную полоску с жакетом на запах. К слову, Эвелина Хромченко рассказывала, что такой принт визуально стройнит. Бузова дополнила лук топом-бра и лодочками.
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«Как же мне идет офис!» — заявила она, сидя в кожаном кресле.
Также артистка устроила дефиле на улице. Она обычно в день успевает посетить несколько мест. Поклонники восхитились ее утонченным образом. Многие отметили, что Ольга выглядит элегантно. «Ну тут прям все сошлось», «Такая стройная», «Костюм очень красивый», — стали писать подписчики.