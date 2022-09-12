В модную полоску: Ольга Бузова в белом костюме с эффектом стройности щегольнула на улице

Если накануне Ольга устроила себе выходной и направилась в свою квартиру, где завершается ремонт, то на этот раз телеведущая предпочла провести время на съемках. Она облачилась в белоснежный костюм в тонкую вертикальную полоску с жакетом на запах. К слову, Эвелина Хромченко рассказывала, что такой принт визуально стройнит. Бузова дополнила лук топом-бра и лодочками.

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