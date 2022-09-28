Подарочек от папы: Рудковская засняла, как двухлетний сын Плющенко катается на своем первом автомобиле

На этот раз Рудковская похвасталась тем, что младший сына получил в качестве подарка от папы ретро машину. Пока это игрушечный автомобиль, но в будущем скорее всего мальчик получит настоящую тачку. Плющенко, как известно, очень любит автомобиле. На кадрах Арсений катается на своем новом транспорте по особняку.

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