Подарочек от папы: Рудковская засняла, как двухлетний сын Плющенко катается на своем первом автомобиле

Олимпийский чемпион решил побаловать сына Арсений, который отметил день рождения. Теперь по особняку мальчик рассекает на ретро машине.
Яна Рудковская с сыновьями

Яна Рудковская с сыновьями. Фото: соцсети звезды

Яна Рудковская является известной персоной в шоу-бизнесе. Она много лет является музыкальным продюсером Димы Билана и других артистов. Также светская львица во всем помогает своему мужу Евгению Плющенко, который каждый год создает красочные ледовые шоу. Пара порой вместе выходит в свет. У них подрастают сыновья. 

У пары растет девятилетний сын Александр. Мальчик пошел по стопам отца и уже много лет выступает на ледовой арене. Он также снимался для глянца и дефилировал по подиуму, начав зарабатывать. А в 2020 году у супругов родился еще один сын Арсений. Суррогатная мать подарила им наследника. Накануне крохе исполнилось два года. 

На этот раз Рудковская похвасталась тем, что младший сына получил в качестве подарка от папы ретро машину. Пока это игрушечный автомобиль, но в будущем скорее всего мальчик получит настоящую тачку. Плющенко, как известно, очень любит автомобиле. На кадрах Арсений катается на своем новом транспорте по особняку. 

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«Первая тачка именинника от папы», – написала Яна.

Поклонники восхитились тем, как подрос Арсений. Многие отметили, что он хорошо водит. «Что значит мальчик: сел и поехал кроха!», «Вот молодец, чувствует пространство, тормозит вовремя», «Очень классный», — стали писать подписчики. К слову, Александр помог брату воспользоваться машиной. Он к нему относится с нежностью и заботой.

 

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