Подарочек от папы: Рудковская засняла, как двухлетний сын Плющенко катается на своем первом автомобиле

Яна Рудковская является известной персоной в шоу-бизнесе. Она много лет является музыкальным продюсером Димы Билана и других артистов. Также светская львица во всем помогает своему мужу Евгению Плющенко, который каждый год создает красочные ледовые шоу. Пара порой вместе выходит в свет. У них подрастают сыновья.
У пары растет девятилетний сын Александр. Мальчик пошел по стопам отца и уже много лет выступает на ледовой арене. Он также снимался для глянца и дефилировал по подиуму, начав зарабатывать. А в 2020 году у супругов родился еще один сын Арсений. Суррогатная мать подарила им наследника. Накануне крохе исполнилось два года.
На этот раз Рудковская похвасталась тем, что младший сына получил в качестве подарка от папы ретро машину. Пока это игрушечный автомобиль, но в будущем скорее всего мальчик получит настоящую тачку. Плющенко, как известно, очень любит автомобиле. На кадрах Арсений катается на своем новом транспорте по особняку.
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«Первая тачка именинника от папы», – написала Яна.
Поклонники восхитились тем, как подрос Арсений. Многие отметили, что он хорошо водит. «Что значит мальчик: сел и поехал кроха!», «Вот молодец, чувствует пространство, тормозит вовремя», «Очень классный», — стали писать подписчики. К слову, Александр помог брату воспользоваться машиной. Он к нему относится с нежностью и заботой.