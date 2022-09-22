Заботливый ангелок: Рудковская показала, как годовалый сын с рук кормит Плющенко за столом

Яна Рудковская уже много лет является частью отечественного шоу-бизнеса. Она является продюсером Димы Билана и других артистов. Более того, Яна счастлива в браке с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Пара порой вместе выходит в свет. У них подрастают дети: девятилетний Александр и годовалый Арсений, которого родила суррогатная мать.
В последнее время Яна зачастую мелькает на красных дорожках. При этом она старается принимать активное участие в жизни детей. 1 сентября светская львица отвела Сашу в школу. А потом она устроила себе отпуск в Турции.
22 сентября Рудковская устроила семейный ужин. Она поделилась кадрами, на которых Плющенко сидит за столом с маленьким наследником. Арсений заботливо кормил своего папу прямо с рук. Он угощал его сыром и другими нарезками. При этом чемпион с нежностью целовал наследника в макушку. Мальчик носит длинные светлые волосы, как брат.
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«Ми-ми-ми! Как же хочется сейчас чего-то очень светлого и настоящего в ленте», — написала Яна.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Кормит папочку. Молодец!», «На это можно смотреть бесконечно!», «Они так похожи с папой», «Словно маленький Сашка! У вас сыновья просто под копирку», «Так быстро растет», — стали писать подписчики.