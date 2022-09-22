Заботливый ангелок: Рудковская показала, как годовалый сын с рук кормит Плющенко за столом

22 сентября Рудковская устроила семейный ужин. Она поделилась кадрами, на которых Плющенко сидит за столом с маленьким наследником. Арсений заботливо кормил своего папу прямо с рук. Он угощал его сыром и другими нарезками. При этом чемпион с нежностью целовал наследника в макушку. Мальчик носит длинные светлые волосы, как брат.

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