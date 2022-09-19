Одна с сыном, другая — с дочкой: Рудковская и Жасмин предстали в алых платьях с детьми на ковровой дорожке

Но накануне Яна вернулась в Москву. Она решила появиться на премьера фильма «Красная шапочка», который выйдет в прокат 22 сентября. Продюсер появилась на ковровой дорожке в алом платье оверсайз с прорезями для рук.

Она привела в кинотеатр своего сына Александра. Мальчик профессионально занимается фигурным катанием, но родители делают все, чтобы он мог насладиться детством.