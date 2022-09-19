Одна с сыном, другая — с дочкой: Рудковская и Жасмин предстали в алых платьях с детьми на ковровой дорожке

Яна Рудковская является одной из самых ярких персон в отечественном шоу-бизнесе. Она продюсирует Диму Билана, а также Юлианну Караулову. Примечательно, что светская львица совмещает материнство и карьеру. Она растит сына Александра Плющенко, а также маленького Арсения Плющенко. Недавно звезда провела время на отдыхе в Турции.
Но накануне Яна вернулась в Москву. Она решила появиться на премьера фильма «Красная шапочка», который выйдет в прокат 22 сентября. Продюсер появилась на ковровой дорожке в алом платье оверсайз с прорезями для рук.
Она привела в кинотеатр своего сына Александра. Мальчик профессионально занимается фигурным катанием, но родители делают все, чтобы он мог насладиться детством.
Яна Рудковская и Саша Плющенко. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
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Отметим, что в этот вечер корреспондент сайта Teleprogramma.pro заметил, что многие гости пришли в красном. Такой же выбор сделала певица Жасмин. Она облачилась в романтичное платье на запах с рюшами. Артистка пришла с дочкой Маргаритой, которой 10 лет.
Фильм представили публике: режиссеры Лина Арифулина, Александр Баршак, Артем Аксененко, актеры Таисья Калинина, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе, Алексей Серебряков, Екатерина Климова.
Жасмин с дочкой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro