Одна с сыном, другая — с дочкой: Рудковская и Жасмин предстали в алых платьях с детьми на ковровой дорожке

В Москве состоялась премьера фильма «Красная шапочка». На ковровой дорожке собралось много звезд, а некоторые даже пришли с детьми.
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Яна Рудковская является одной из самых ярких персон в отечественном шоу-бизнесе. Она продюсирует Диму Билана, а также Юлианну Караулову. Примечательно, что светская львица совмещает материнство и карьеру. Она растит сына Александра Плющенко, а также маленького Арсения Плющенко. Недавно звезда провела время на отдыхе в Турции. 

Но накануне Яна вернулась в Москву. Она решила появиться на премьера фильма «Красная шапочка», который выйдет в прокат 22 сентября. Продюсер появилась на ковровой дорожке в алом платье оверсайз с прорезями для рук.

Она привела в кинотеатр своего сына Александра. Мальчик профессионально занимается фигурным катанием, но родители делают все, чтобы он мог насладиться детством. 

Яна Рудковская и Саша Плющенко. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Отметим, что в этот вечер корреспондент сайта Teleprogramma.pro заметил, что многие гости пришли в красном. Такой же выбор сделала певица Жасмин. Она облачилась в романтичное платье на запах с рюшами. Артистка пришла с дочкой Маргаритой, которой 10 лет. 

Фильм представили публике: режиссеры Лина Арифулина, Александр Баршак, Артем Аксененко, актеры Таисья Калинина, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе, Алексей Серебряков, Екатерина Климова. 

Жасмин с дочкой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  