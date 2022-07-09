«Плачу от счастья»: Навка в платье с цветочным принтом и белой тунике предстала на публике в Сочи

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она уже много лет выступает на льду. Однако спортсменка не участвует в соревнованиях, а создает красочны ледовые шоу.
Олимпийская чемпионка также много времени посвящает семье. Недавно ее старшая дочка Саша Жулина получила диплом МГИМО. А вот малышка Надежда Пескова окончила 1 класс и теперь отдыхает.
А теперь Навка прилетела в Сочи. Она привезла туда свое шоу «Аленький цветочек», чтобы порадовать публику. Накануне на льду выступила Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а также Камила Валиева.
Предстала на публике и Татьяна, которая облачилась в струящееся платье макси с цветочным принтом и тунику. Она решила произнести речь.
Навка не смогла сдержать слез. Она поблагодарила фигуристов и публику.
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«Я плачу от счастья, как и многие сегодня в нашем зале», – сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Дмитрия Пескова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, какая вы красивая», «Выглядите потрясающе», «Очень классные», «Шоу завораживает», «Как приятно видеть чемпионов на льду», «Татьяна, какая вы летняя! Просто красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.