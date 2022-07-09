«Плачу от счастья»: Навка в платье с цветочным принтом и белой тунике предстала на публике в Сочи

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она уже много лет выступает на льду. Однако спортсменка не участвует в соревнованиях, а создает красочны ледовые шоу.

Олимпийская чемпионка также много времени посвящает семье. Недавно ее старшая дочка Саша Жулина получила диплом МГИМО. А вот малышка Надежда Пескова окончила 1 класс и теперь отдыхает.