«Все, что тебе нужно»: Навка показала себя с Песковым и его детьми от разных браков

Прославленная фигуристка Татьяна Навка поделилась редким семейным фото, на котором запечатлена с мужем, его дочками и сыновьями.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети

День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, 8 июля, — редкий шанс для поклонников увидеть звезд в компании их самых близких людей.

Знаменитости в соцсетях массово показывают семейные фото, на которых предстают со своими вторыми половинками и детьми.

На публикацию редкого кадра решилась и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с мужем Дмитрием Песковым своими двумя дочерями Сашей и Надей и детьми супруга от первых двух браков — двумя сыновьями и дочкой Лизой.

Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым и его детьми от разных браков. Фото: соцсети

«Это все, что тебе нужно. С Днем любви, семьи и верности! Берегите друг друга», — написала под фото Татьяна Навка.

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Напомним, у Дмитрия Пескова пятеро детей от трех браков. Старшего наследника, Николая Чоулза, который носит фамилию отчима, родила первая жена Пескова. Двух сыновей, Михаила и Денни, и дочку Лизу — вторая супруга. В браке с Татьяной Навкой родилась младшая наследница Пескова, Надя. 

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