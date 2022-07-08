«Все, что тебе нужно»: Навка показала себя с Песковым и его детьми от разных браков

День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, 8 июля, — редкий шанс для поклонников увидеть звезд в компании их самых близких людей.
Знаменитости в соцсетях массово показывают семейные фото, на которых предстают со своими вторыми половинками и детьми.
На публикацию редкого кадра решилась и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с мужем Дмитрием Песковым своими двумя дочерями Сашей и Надей и детьми супруга от первых двух браков — двумя сыновьями и дочкой Лизой.
Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым и его детьми от разных браков. Фото: соцсети
«Это все, что тебе нужно. С Днем любви, семьи и верности! Берегите друг друга», — написала под фото Татьяна Навка.
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Напомним, у Дмитрия Пескова пятеро детей от трех браков. Старшего наследника, Николая Чоулза, который носит фамилию отчима, родила первая жена Пескова. Двух сыновей, Михаила и Денни, и дочку Лизу — вторая супруга. В браке с Татьяной Навкой родилась младшая наследница Пескова, Надя.