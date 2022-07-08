«Все, что тебе нужно»: Навка показала себя с Песковым и его детьми от разных браков

День любви, семьи и верности, который отмечается в эту пятницу, 8 июля, — редкий шанс для поклонников увидеть звезд в компании их самых близких людей.

Знаменитости в соцсетях массово показывают семейные фото, на которых предстают со своими вторыми половинками и детьми.

На публикацию редкого кадра решилась и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с мужем Дмитрием Песковым своими двумя дочерями Сашей и Надей и детьми супруга от первых двух браков — двумя сыновьями и дочкой Лизой.