«Переврали его слова»: адвокат Бенхин прокомментировал свою выдуманную «причастность» к гибели Кочервей

В СМИ появилась информация, будто отец погибшей экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей обвинил звездного адвоката Александра Бенхина в причастности к гибели девушки. Однако это оказалось ложью.

Юрист связался с отцом Кочервей, который подтвердил, что никаких претензий к нему не имеет.

«Когда увидел, что отец Насти Кочервей называет меня причастным к кончине дочери, был просто шокирован, — подчеркнул Бенхин. — Как впоследствии оказалось, СМИ просто переврали его слова». «Мы с Настей были знакомы, но не виделись уже больше года. Когда-то принимали участие в съемках нескольких ток-шоу, пересекались на съемочной площадке. Знаю, что в свое время у нее были романтические отношения с мужем Алены Кравец Русланом. Еще тогда, три года назад, я проводил для Руслана Кравца специальное расследование, он хотел выяснить все подробности биографии Анастасии. Результаты этого расследования я озвучивал в эфире федерального канала. Но, опять же, все это было еще несколько лет назад, в последние полтора года мы с Кочервей не виделись и не пересекались, я не знаю, что происходило в ее жизни».

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Бенхин связался с родителями Кочервей, выразил им свои соболезнования и предложил любую посильную помощь. Во время разговора отец Анастасии несколько раз повторил, что в отношении адвоката у него нет никаких подозрений или претензий. А мать даже не поверила, что такая информация вообще появилась в Сети.

«Не хочется верить, что ее с нами больше нет. Может быть, есть шанс, что она жива и это все ужасный сон?» — говорит Александр о погибшей.

Напомним, 24 августа стало известно об обнаружении тела ранее пропавшей телезвезды Анастасии Кочервей. Его нашли в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге. Пока идет следствие, в СМИ всплывают самые разные версии гибели девушки.