Отец Насти Кочервей из «Дома-2» назвал имена подозреваемых в убийстве дочери

Родители погибшей экс-участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей подозревают в причастности к ее гибели двух мужчин.

Снимок одного из них отец погибшей уже передал следователям. Это известный адвокат Александр Бенхин.

По словам отца Анастасии Кочервей, мужчина буквально преследовал его дочь и терроризировал ее.

«Я передал в розыск фотографию человека, который когда-то ее терроризировал», — рассказал папа погибшей Насти Кочервей.

Сам Александр Бенхин уже сообщил, что не имеет никакого отношения к исчезновению Кочервей и в последний раз виделся с ней больше года назад.

Кроме известного адвоката, под подозрение попал некий молодой человек, фотографии с которым Настя Кочервей размещала в микроблоге. Родителям она говорила, что это ее сосед. Но он казался им подозрительной личностью.

«Она говорила, что это якобы один из ее соседей, который должен был ей помочь с продажей квартиры», — поделился отец Насти Кочервей.

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Напомним, тело Насти Кочервей было обнаружено в одном из каналов Санкт-Петербурга. За несколько дней до этого девушка перестала выходить на связь с близкими.

По материалам 5-tv.ru.