«Нужно общаться с адекватными»: Пынзарь сделала вывод из смерти звезды «Дома-2» Кочервей

Смерть 29-летней экс-участницы телепроекта «Дом-2» Анастасии Кочервей не первый день обсуждают звезды реалити-шоу. Бывшая ведущая Дарья Пынзарь не осталась в стороне. Девушка не знала лично погибшую, но все равно переживает трагедию очень глубоко и призывает не торопиться клеймить Кочервей. Однако, выводы из произошедшего Пынзарь уже сделала.

«Когда уходит молодой, красивый, полный жизни человек, это всегда грустно… Поэтому, конечно, какой можно сделать вывод? Молодым людям, а особенно девушкам, нужно быть внимательнее. Нужно общаться с адекватными, нормальными людьми, следить за своим здоровьем», - объяснила «Экспресс-газете» Пынзарь.

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Напомним, Кочервей пропала несколько недель назад. Ее тело обнаружили в одном из каналов Санкт-Петербурга в середине августа. Следствие проверяет все версии трагедии.