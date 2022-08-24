Анастасию Кочервей из «Дома-2» нашли мертвой

В петербургской реке выловили тело девушки. Ею оказалась звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей. О том, что предшествовало этой трагедии, рассказала подруга Насти.

«Она пропала. У нее были какие-то проблемы в Москве, насколько я подозреваю. Ее преследовал какой-то мужчина и хотел с ней расправиться», — сообщила девушка и добавила, что у Насти были проблемы с алкоголем и запрещенными препаратами.

Друзья очень за нее беспокоились, планировали собрать деньги на лечение Анатасии.

«Я даже не удивилась, что это произошло. Знала, что этим все закончится. Перестала общаться, потому что человек меня предал. <…> Несколько недель назад она выходила на связь. Тусила в Питере, выглядела нормально», — рассказала подруга погибшей журналистам Телеканала «360».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Опознавать тело Анастасии предстоит ее матери, которую уже вызвали из Краснодара. Анастасия была в семье единственным ребенком.