«Ой, контент для мужчин пошел»: Бузова в алом топе-бра поманила «налившейся» грудью, сразив фанатов

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она уже давно покинула шоу «Дом-2». Однако артистка привыкла быть в центре внимания. Она регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Но вот уже больше 6 месяцев звезда не может вернуться в форму. Она то и дело ужинает в ресторанах.
Недавно Ольга стала делится кадрами со съемок. Она носит как мерцающие платья, так и мини-юбки. Артистка старается делать акцент на ноги. Однако порой ей не удается скрыть раздавшиеся бедра или бока. Но на этот раз певица удивила фанатов.
На этот раз Бузова отправилась в салон красоты. Она решила посвятить выходной отдыху. Телеведущая запечатлелась в автомобиле. Она покрасовалась в джинсах клеш и алом топе-бра с глубоким вырезом. Артистка провела рукой по ложбинке, поманив своим налившимся бюстом. Ольга чувство позировала на камеру.
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Поклонники поразились тому, как преобразилась фигура звезды. Многие посчитали, что в новом весе Ольга выглядит соблазнительнее. Сама артистка намекала, что это просто удачный наряд.
«Ого, какое декольте», «Откуда такое богатство?», «Выглядишь очень смело», «Ой, контент для мужчин пошел», «Оля, что ты творишь?», «Бюст нарисовался», «Вот это волшебство», «Кто-то наел себе фигуру», — стали писать пользователи Сети.