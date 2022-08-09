«Занимается воспитанием»: Наталья Фриске засняла, как бабушка нянчит подросшую внучку

Жанна Фриске была одной из популярных певиц и бывших солисткой группы «Блестящие». Но она умерла в 40 лет, когда только стала мамой сына Платона.

Для семьи артистки случившееся стало горем. А позже они были удручены, так как не видятся с внуком. Мальчика воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году сестра Жанны Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну.