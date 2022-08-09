«Занимается воспитанием»: Наталья Фриске засняла, как бабушка нянчит подросшую внучку

Жанна Фриске была одной из популярных певиц и бывших солисткой группы «Блестящие». Но она умерла в 40 лет, когда только стала мамой сына Платона.
Для семьи артистки случившееся стало горем. А позже они были удручены, так как не видятся с внуком. Мальчика воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году сестра Жанны Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну.
Теперь родственница певицы посвящает время ребенку. С отцом крохи она рассталась, когда еще была беременной. Фриске признавалась, что родители помогают ей во всем. Она водит наследницу на плавание в бассейн и регулярно с ней гуляет. Наталья обожает наряжать дочку, которая очень быстро растет.
8 августа она отметила день рождения малышки. Ей исполнилось 4 месяца. Наталья призналась, что очень любит свою наследницу. Она решила привезти девочку к бабушке и дедушке. Фриске засняла малышку, которая играла с игрушкой.
«Пока дедушка ремонтирует, бабушка с внучкой общается. У меня день чистоты. Бабушка занимается воспитанием, а я убрала всю машину, помыла, пропылесосила. На кухне дома тоже убралась, перестановку сделала», – рассказала Наталья.
Поклонники отметили, что девочка очень похожа на бабушку. Сама Фриске признавалась, что малышка копия Жанны. Пользователи Сети с интересом следят за тем, как живет сестра певицы и считают ее хорошей мамой.
«Вот счастье какое», «Как быстро она растет», «Безумно трогательно», «Ваши родители заслужили», «Девочка просто солнышко», — стали писать подписчиков.