Смеется и улыбается: сестра Жанны Фриске приехала к куме с подросшей дочкой

Наталья Фриске раньше была певицей. Однако она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе, поэтому покинула группу «Блестящие».

Примечательно, что ее сестра Жанна стала настоящей звездой и покорила публику заводными песнями, но в 2015 году она умерла. У артистки растет сын Платон, который теперь живет с папой Дмитрием Шепелевым.