Смеется и улыбается: сестра Жанны Фриске приехала к куме с подросшей дочкой

Наталья Фриске раньше была певицей. Однако она не захотела строить карьеру в шоу-бизнесе, поэтому покинула группу «Блестящие».
Примечательно, что ее сестра Жанна стала настоящей звездой и покорила публику заводными песнями, но в 2015 году она умерла. У артистки растет сын Платон, который теперь живет с папой Дмитрием Шепелевым.
Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну, которая теперь является главной отрадой в звездной семье. Примечательно, что экс-актриса рассталась с отцом ребенка, когда еще была беременна. Но ей с радостью помогают родители. Фриске водит девочку в бассейн и каждый день с ней гуляет.
А вот 23 июля Фриске отправилась в гости к куме и крестнице. Она засняла свою наследницу в коляске. Малышка комбинезоне на молнии не только лежала и дрыгала ножками, но и смеялась, так как ее смешила мама. Наталья засняла ее улыбку на камеру.
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Наталья облачилась в платье в горох. Крестница и ее сестра встретили ее очень тепло. Весь день экс-певица с наследницей провела на природе.
«Прекрасная прогулка», – заявила новоиспеченная мама.
Поклонники отметили, что Фриске выглядит очень счастливой. Многие похвалили ее за женственный наряд. Другие осыпали комплиментами малышку Луну.
Наталья Фриске на прогулке с дочкой и крестницей. Фото: соцсети звезды