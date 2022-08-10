Усадила в слим-рюкзак: сестра Фриске не отпускает кроху-дочку от себя во время прогулок

Наталья Фриске является бывшей певицей. Она была солисткой группы «Блестящие», но недолго. Теперь Наталья предпочитает работать в салоне красоты.
А вот ее сестра Жанна Фриске смогла стать звездой. Она выпускала песни и выступала на большой сцене, но умерла в 40 лет. Лишь в этом году в семье появилась радость: сестра Жанны стала мамой.
Теперь у Натальи растет дочка Луна. Она находится в декретном отпуске, поэтому посвящает себя наследнице. С отцом ребенка новоиспеченная мама рассталась еще во время беременности, но ей всегда помогают родители.
Они много лет не видели сына Жанны, Платона, которого воспитывает папа мальчика, поэтому рождение внучки стало большой радостью.
Наталья водит малышку на плавание в бассейн. Она порой гостит у родителей на даче. Ей также нравится наряжать дочку. На этот раз она купила слим-рюкзак, в котором носит наследницу.
По словам Фриске, девочка постоянно рядом с ней, при этом у нее свободные руки, поэтому она может заниматься делами. Кроха спокойно сидела в рюкзаке. Молодая мама отметила, что малышка даже успокаивается, когда ее садишь в рюкзак.
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Потом Наталья отправилась гулять с наследницей и собаками. Она прошлась по газону и кидала палочки своим четвероногим питомцам.
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Фриске. Другие пришли в восторг от ее дочки, которая спокойно себя ведет на улице.
«Какая она милая», «Копия мамы», «В вашей семье женщины красивые», «Ну просто шикарно», «Идеальные прогулки», — стали писать подписчики.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды