Усадила в слим-рюкзак: сестра Фриске не отпускает кроху-дочку от себя во время прогулок

Теперь у Натальи растет дочка Луна. Она находится в декретном отпуске, поэтому посвящает себя наследнице. С отцом ребенка новоиспеченная мама рассталась еще во время беременности, но ей всегда помогают родители.

Они много лет не видели сына Жанны, Платона, которого воспитывает папа мальчика, поэтому рождение внучки стало большой радостью.