Orange mood: Татьяна Навка в модном платье с алыми розами и яркой шляпке вышла на променад в Греции

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она выступала на соревнования не только в России и завоевала множество наград. Спортсменка смогла стать олимпийской чемпионкой. Теперь она участвует в съемках телевизионных передач и создает свои красочные ледовые шоу. А по ее стопам пошла дочка Надежда, которая уже выступает на льду.
Этим летом Навка ездила на гастроли. Она привозила шоу «Лебединое озеро» в Сочи. А теперь фигуристка устроила себе отпуск. Она приехала на море, где щегольнула в вязаной тунике. Спортсменка также успела посетить древнюю арену в Эфесе и устроить битье посуды в ресторане. Татьяна каждый раз предстает на публике в элегантных нарядах.
Примечательно, что Навка на этот раз отправилась на променад в ярком летнем аутфите. Она покрасовалась в женственном платье цвета Tiffany с принтом в виде алых роз. Наряд подчеркнул ее фигуру. Спортсменка образ дополнила оранжевой шляпкой, клатчем в тон и тапочками. Она продефилировала по саду.
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«Orange mood», – написала звезда.
Поклонники восхитились ее образом. Многие осыпали чемпионку комплиментами. «Ах, Таня, Таня, Танечка — хороша, походочка от бедра!», «Прекрасно выглядите!», «Таня, вы всегда прекрасны!», «Платье такое крутое», «Как вам идут эти цвета», «Просто фантастика», «Я балдею», — стали писать подписчики.