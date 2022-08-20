Orange mood: Татьяна Навка в модном платье с алыми розами и яркой шляпке вышла на променад в Греции

Примечательно, что Навка на этот раз отправилась на променад в ярком летнем аутфите. Она покрасовалась в женственном платье цвета Tiffany с принтом в виде алых роз. Наряд подчеркнул ее фигуру. Спортсменка образ дополнила оранжевой шляпкой, клатчем в тон и тапочками. Она продефилировала по саду.

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