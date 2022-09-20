«Очень стильно»: Бородина отметилась в остромодных широких джинсах и белоснежном пальто – хите осени

На новых кадрах Бородина позировала в модных широких джинсах с высокой талией. Она также надела футболку и кроссовки. Изюминкой образа стало белоснежно пальто. Телеведущая призналась, что любит подобные образы.

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