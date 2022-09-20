«Очень стильно»: Бородина отметилась в остромодных широких джинсах и белоснежном пальто – хите осени

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». За последние 10 лет Ксения смогла заработать целое состояние, переехать в роскошный дом. Она растит дочек Марусю и Теону. В прошлом году телеведущая пережила второй развод. После этого звезда стала позволять себе еще больше трат.
Бородина недавно съездила в Европу. Она посетила Польшу, Францию и Испанию. Телеведущая пополнила гардероб обновками. При этом она повеселилась с подругами. Но теперь брюнетка вернулась в Москву. Она жалуется на холодную осенью. Однако звезда нашла подходящий аутфит.
На новых кадрах Бородина позировала в модных широких джинсах с высокой талией. Она также надела футболку и кроссовки. Изюминкой образа стало белоснежно пальто. Телеведущая призналась, что любит подобные образы.
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«Люблю, когда вещи теплые, но не колючие! Мягкий невероятно, на эту погоду сейчас самое оно! Смотрится он очень стильно! Можно носить с джинсами – очень прикольно, можно с лосинами.
Очень удобная вещь для прогулок, на работу, учебу. Когда я вижу людей в пуховиках, но мне мне кажется, в пуховиках мы успеем походить, а вот в таких клевых вещах нет», – отметила звезда.