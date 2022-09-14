И снова шопинг: Бородина в модных джинсах с высокой посадкой и без макияжа щегольнула в Париже

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала скрывать, что шоу «Дом-2» помогло ей прославиться и заработать целое состояние. При этом Ксения недавно создала онлайн-курсы для женщин, которые хотят развестись. Она может заработать на этом десятки миллионов рублей. А пока звезда уехала в спонтанное путешествие.
Еще на днях Бородина была в Польше. Она устроила шопинг с подругами. Телеведущая купила одежду брендов, которые закрыли свои магазины в России. При этом она отметила, что не столкнулась с негативом со стороны местных жителей. Потом Ксения хотела уехать в Барселону, но нашлись билеты только до Парижа.
На этот раз она прогулялась по знаменитому городу. Бородина наслаждается атмосферой Парижа. Она снова с подругой наведалась в бутики Dior, Prada, но на этот раз ничего не купила. Телеведущая щегольнула в джинсах с высокой посадкой и черной блузке. От макияжа она отказалась. Звезда призналась, что в восторге от освежающей погоды.
К слову, она намерена вернуться на днях в Москву. По всей видимости, эта поездка была связана с тем, что некоторые страны ЕС больше не будут выдавать визы россиянам, но не все. Срок получения шенгена также стал более длительным.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды