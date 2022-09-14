И снова шопинг: Бородина в модных джинсах с высокой посадкой и без макияжа щегольнула в Париже

На этот раз она прогулялась по знаменитому городу. Бородина наслаждается атмосферой Парижа. Она снова с подругой наведалась в бутики Dior, Prada, но на этот раз ничего не купила. Телеведущая щегольнула в джинсах с высокой посадкой и черной блузке. От макияжа она отказалась. Звезда призналась, что в восторге от освежающей погоды.