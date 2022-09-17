Повеселилась с подругами: Бородина в платье бэби-долл с рукавами-фонариками щегольнула в Мадриде

Этим летом Бородина дважды возила дочек Теону и Марусю в Турцию. Ко всему прочему, сама телеведущая ездила в Стамбул, чтобы развеяться. А с наступлением осени она устроила путешествие по Европе, пока границы многих стран еще не закрылись. Ксения устроила шопинг в Польше, а потом во Франции. Также она посетила Барселону, а потом приехала в Мадрид.

На этот раз Ксения отказалась от спортивного костюма. Она покрасовалась в черном платье бэби-долл с принтом «мильфлер» и рукавами-фонариками. Телеведущая отправилась в ресторан.

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