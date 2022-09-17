Повеселилась с подругами: Бородина в платье бэби-долл с рукавами-фонариками щегольнула в Мадриде

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» позволило ей не только стать знаменитой, но и разбогатеть. Если раньше Ксения хваталась за подработки, чтобы содержать семью, то теперь дополнительный доход ей приносит реклама в соцсетях. После развода с Курбаном Омаровым она стала еще больше времени уделять развлечениям.
Этим летом Бородина дважды возила дочек Теону и Марусю в Турцию. Ко всему прочему, сама телеведущая ездила в Стамбул, чтобы развеяться. А с наступлением осени она устроила путешествие по Европе, пока границы многих стран еще не закрылись. Ксения устроила шопинг в Польше, а потом во Франции. Также она посетила Барселону, а потом приехала в Мадрид.
На этот раз Ксения отказалась от спортивного костюма. Она покрасовалась в черном платье бэби-долл с принтом «мильфлер» и рукавами-фонариками. Телеведущая отправилась в ресторан.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя звезда. Многие отметили, что у нее очень красивые ноги. Некоторые осудили телеведущую за то, что она оставила детей дома без своего внимания. Но сама Бородина пояснила, что собиралась на Кипр, но теперь спешит домой, так как дочки по ней соскучились.