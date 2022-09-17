Прическа в стиле Барби: Бузова в рваных джинсах скинни и клетчатой рубашке отметилась в Волгограде

Пока Ольга утаивает подробности поездки. Но по некоторым данным, она купила там дом примерно за 35 миллионов рублей. Телеведущая также успела сходить в любимую баню и повеселиться в ресторане.

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