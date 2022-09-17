Прическа в стиле Барби: Бузова в рваных джинсах скинни и клетчатой рубашке отметилась в Волгограде

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет строит карьеру, но шоу «Дом-2» артистка предпочла покинуть. Теперь она ведет новые проекты и продолжает давать концерты. Но этой осенью блондинка устроила себе отпуск. Сначала она провела время в Турции, а потом на несколько дней приехала в Сочи.
Пока Ольга утаивает подробности поездки. Но по некоторым данным, она купила там дом примерно за 35 миллионов рублей. Телеведущая также успела сходить в любимую баню и повеселиться в ресторане.
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На этот раз Бузова отправилась в Волгоград. Эта поездка уже была по работе. Артистка решила одеться в кэжуал стиле, чтобы быть ближе к народу.
Сначала она покрасовалась в рваных джинсах скинни и футболке. Образ дополняли пудровые лодочки и сумка цвета сочной травы. Телеведущая направилась в торговый центр.
А вот на встрече с поклонниками Ольга уже предстала в клетчатой рубашке. Она сделала прическу с высоким хвостом и прядями у лица в стиле Барби. Артистка произвела настоящий фурор. Фанаты выкрикивали ее имя. Звезда была приветлива и сделала фото с каждым, кто пришел с ней повидаться. Она отправилась в аэропорт с большим количеством подарков.