Просто сказочный: как выглядел белоснежный торт на свадьбе Прилучного и Брутян за 300 тысяч рублей

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он признавался, что слава к нему пришла после сериала «На игре». А также картина «Мажор» стала одной из самых рейтинговых. Скоро должен выйти полнометражный фильм, который актер нахваливает. Сам он этим летом был больше занят личной жизнью.
Два года Прилучный находился в статусе холостяка. Он развелся с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. И хоть актер жил потом с Мирославой Карпович, он заверяет, что парой они не были.
А этой весной Павел представил всем Зепюр Брутян. Позже выяснилось, что тогда они уже расписались в ЗАГСе.
Примечательно, что артист оказался так влюблен, что даже обвенчался с ней в храме. А 25 августа они устроили пышную свадьбу. Прилучный собрал гостей на вилле в Подмосковье. Влюбленные обменялись клятвами у водоема под декоративной аркой.
Брутян блистала в пышном платье со шлейфом от дагестанского дизайнера Тамам Хумарифф. Наряд обошелся ей примерно в миллион рублей.
Потом невеста сменила еще несколько нарядов. Она также танцевала с Прилучным не только вальс, но и зажигательный твист.
Для пары выступали Мот и Стас Михайлов. А кульминацией праздника стал торт. Белоснежный многоярусный десерт с воздушным декором был такой большой, что кусочек торта получил каждый гость. Обошелся молодоженам такой торт в 300 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».