Просто сказочный: как выглядел белоснежный торт на свадьбе Прилучного и Брутян за 300 тысяч рублей

Два года Прилучный находился в статусе холостяка. Он развелся с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. И хоть актер жил потом с Мирославой Карпович, он заверяет, что парой они не были.

А этой весной Павел представил всем Зепюр Брутян. Позже выяснилось, что тогда они уже расписались в ЗАГСе.